Des tulipes en retard pour leur festival à Ottawa

Un texte de Alain Jean-Mary

Êtes-vous allé jogger au parc de la Confédération dernièrement? Avez-vous pris une marche dans le secteur du parlement? Vous aurez sûrement remarqué que les plates-bandes sont principalement tapissées de pousses et de tiges. Le vert y est roi, mais où sont les reines?

Froid et nuageux

On a eu un printemps plus froid que d’habitude et un déficit de degrés-jours qui est la période où les plantes peuvent pousser , affirme Mario Fournier, Gestionnaire programme de réhabilitation et du cycle de vie à la Commission de la capitale nationale (CCN).

Le degré-jour de croissance (DJC) est l’index de la quantité de chaleur disponible pour la bonne croissance des fleurs et autres plantes. Idéalement, des températures variant entre 5 et 15 degrés facilitent une croissance normale. Un temps trop froid ralentira la croissance de la plante et, à l’inverse, un temps trop chaud accélérera le processus. La durée de vie des pétales et la beauté de la fleur pourraient ainsi être compromises.

De la variété pour s’assurer de durer tout le festival

Nous plantons près de 80 variétés de bulbes, mais de moins en moins de bulbes à floraison hâtive. Nous préconisons les tardives pour nous assurer d’offrir une floraison pour le long week-end [des 18, 19 et 20 mai] ,renchérit-t-il.

Le Festival canadien des tulipes a lieu du 10 au 20 mai. Entre 500 000 et 600 000 bulbes sont plantés chaque automne et près d’un million de fleurs feront éclosion à Ottawa durant l’événement.

Une tulipe bleue en création

Les équipes de la Commission de la capitale nationale élaborent une panoplie de tulipes qui seront en floraison au cours des prochains jours. Il y en a de toutes les couleurs sauf… des bleues.

Malheureusement, il n’y a pas encore de tulipes bleues, mais on y travaille. Mario Fournier, Gestionnaire programme de réhabilitation et du cycle de vie, Commission de la capitale nationale