Des étudiants de La Cité universitaire francophone s’envolent vers la France

Huit étudiants de La Cité universitaire francophone de l'Université de Regina s'envoleront lundi vers la France pour en apprendre plus sur la Provence et sa culture, le tout, lors d'un cours de français qui leur donnera six crédits.

C’est la sixième fois que la coordonnatrice des cours de langue du programme d’études francophones et interculturelles de La Cité universitaire francophone de Regina, Céline Magnon, et l’instructrice de langue, Nadine Bouchardon, offrent la possibilité à des étudiants d’améliorer leur français en découvrant l’histoire et la culture d’une région française.

« On fait une semaine de cours plus standard ici, où on les prépare à ce qu’ils vont voir en Provence. Ils doivent faire des présentations et lire des ouvrages d’auteurs provençaux. Ensuite, on les emmène à peu près deux semaines, deux semaines et demie, visiter la Provence », explique Nadine Bouchardon.

Ce n'est pas qu'un cours de français. C’est un cours centré sur la civilisation et la culture. Nadine Bouchardon, institutrice de langue, La Cité universitaire francophone de Regina

Le programme est donc chargé : ils visiteront la Fondation Vincent van Gogh, la ville antique d'Arles, et pourront découvrir la cuisine et les repas traditionnels provençaux, ainsi que les méthodes de création de parfum. À cela s'ajoutera un passage à Nice et à Monaco. Les étudiants seront immergés dans la culture du sud de la France.

L'étudiante Chantal Laforge fait partie du groupe de huit étudiants de La Cité universitaire francophone de Regina qui feront un voyage en France. Photo : Radio-Canada

« Ça nous permet d’aller voyager dans le monde, ce qui est vraiment cool. Et moi, ma majeure c’est en Français et études francophones interculturelles, alors de pouvoir aller en France et de voir comment vit tout un groupe de gens, c’est vraiment quelque chose d’exceptionnel et de très important », fait valoir l’une des étudiantes de ce cours, Chantal Laforge.

Pour une autre étudiante, Ailesh Abrams, qui a commencé à apprendre le français il y a deux ans, ça représente aussi une forme de récompense à la suite de nombreux efforts et de temps consacré à cette nouvelle langue.

Ailesh Abrams a commencé à apprendre le français il y a deux ans. Elle espère que ce voyage en Provence lui permettra de s'améliorer. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

« Je veux profiter de l’expérience, du français, de la Provence, de la nourriture et de la culture française. Et aussi, je veux une occasion pour renforcer le français pour moi et créer des amis et des personnes avec qui je peux parler français », dit-elle.

Nadine Bouchardon rappelle toutefois que les étudiants auront du travail à faire, une fois en terre française.

« Là-bas, ils vont nous faire un journal qu’on va ramasser tous les quatre jours, ce n’est pas des vacances, malgré tout. On s’attend aussi à ce que le français soit parlé en tout temps et qu’ils participent en posant des questions », indique-t-elle.

L'instructrice de langue, Nadine Bouchardon, et la coordonnatrice des cours de langue du programme d’études francophones et interculturelles de La Cité universitaire francophone de Regina, Céline Magnon Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

À l’issue de ce voyage qui se termine le mercredi 29 mai, les huit étudiants devront remettre une dissertation finale. Ce cours compte pour le double des crédits d’un cours universitaire de base, soit six crédits plutôt que trois.

Les étudiants ont déboursé une grande partie des frais associés à ce cours, mais ont également reçu de l’aide de l’organisme universitaire UR International, qui se consacre aux étudiants internationaux et nationaux qui souhaitent apprendre en voyageant, ainsi que de La Cité universitaire francophone. Des collectes de fonds ont aussi été organisées.