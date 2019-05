Saisie de drogue et arrestation de 5 personnes à Scoudouc

Trois femmes et deux hommes ont été arrêtés mercredi soir à Scoudouc, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, après que la GRC a saisi de l'argent américain contrefait, des biens volés et une petite quantité d'une substance qui pourrait être de la méthamphétamine en cristaux.

Peu après 18 h 30 mercredi, des membres des détachements de Shediac et de Sackville de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Scoudouc.

Pendant la perquisition, les policiers ont saisi de l'argent américain contrefait et divers articles qui auraient été achetés avec des billets de 100 $ US contrefaits. Ils ont aussi saisi des biens volés et une petite quantité d'une substance qu'ils croient être de la méthamphétamine en cristaux.

Trois femmes (âgées de 55 ans, de 31 ans et de 24 ans) et deux hommes (âgés de 55 ans et de 32 ans) ont été arrêtés.

Les suspects, qui sont tous de Scoudouc, ont été libérés et comparaîtront en cour provinciale à Moncton le 13 septembre, à 9 h 30.

L'enquête se poursuit.