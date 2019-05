Programme de repas universel : l’exemple de l'école secondaire Sisler

Cette idée vient d'une élève, comme le souligne Michelle Rosner, l’enseignante responsable du programme de repas de cette école.

« On a commencé ça il y a deux ans à l’initiative d’une élève qui est venue me demander s’il était possible de commencer un programme de nutrition, fait-elle remarquer. Elle est venue me dire qu’elle a observé que ses amies ne mangeaient pas et qu’elle trouvait que c’était un problème ».

Démarré en 2017, le programme de l’école Sisler vise à offrir un repas par jour aux élèves. Dès ses débuts, il a offert des repas trois fois par semaine au minimum et, autant que possible, il tente d'en offrir lors de chaque jour de classe.

Michelle Rosner affirme que la demande de son élève lui a ouvert les yeux sur les besoins de certains jeunes.

« Ce n’est pas tout le monde qui peut manger chez eux le matin, alors nous avons compris que c’est important d’offrir ceci à l’école », signale-t-elle. L’école secondaire Sisler a d'ailleurs choisi d'offrir le programme à tous les élèves, peu importe leur situation familiale.

L’enseignante explique que si la volonté de créer le programme était présente dès le début du projet, la question du financement s’est rapidement imposée. Des recherches et des comparatifs avec d’autres écoles ont été nécessaires pour développer un modèle de financement.

« En ce moment, nous recevons des fonds du Child nutrition council of Manitoba et d’autres organismes qui donnent de l'argent pour des programmes de nutrition dans les écoles », précise Michelle Rosner.

Elle ajoute être très satisfaite du projet. Elle s’estime chanceuse « parce que ce sont les élèves qui organisent ce programme ».

« J’ai deux coprésidentes en 12e année qui s’occupent d’organiser les bénévoles chaque semaine. On cuisine ensemble une fois par mois. C’est un travail de l’école. Il y a aussi des élèves qui vont aller acheter de la nourriture au supermarché. On a créé une communauté au sein d’une grande école dans laquelle tous les élèves ne se connaissent pas forcément », se félicite l’enseignante.

Elle espère qu’à l’échelle de la province, l’idée d’un programme de repas universel sera faite à l’image de son école.

« C’est une réalité de nos élèves ici au Manitoba. On devrait donner les mêmes occasions à tous les élèves, c’est très important. Ça devrait être un travail collaboratif avec les élèves et [la province devrait] voir avec eux ce qu’ils veulent pour améliorer leur école », conclut-elle.