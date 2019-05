La police de Montréal tente d’identifier l’auteur de deux agressions sexuelles commises l’été dernier

Après les agressions sexuelles, l'homme avait aspergé ses victimes, des employées, de poivre de Cayenne. Le SPVM et la Sûreté du Québec qualifient l'affaire de crimes en série.

On ne sait toutefois que très peu de choses sur l’affaire, indique le porte-parole du SPVM Manuel Couture.

« Étant donné que la personne portait une cagoule, on ne sait pas c’est qui. Est-ce que c’est quelqu’un qui avait déjà fréquenté cette maison de transition? Est-ce que c’est quelqu’un qui suivait les victimes et qui les a vues entrer – on appelle ça un crime d’opportunité? Ça reste à déterminer », dit-il.

Les agents du SPVM ont installé un poste de commandement mobile sur la rue Désormeaux au nord de l’avenue Souligny. Ils veulent rencontrer des gens et faire du porte-à-porte pour amasser le plus d'informations possible.

Selon la police, le suspect serait âgé d'environ 40 ans. Il aurait un teint basané et s'exprimerait en anglais avec un accent italien. Au moment du crime, il portait un t-shirt turquoise, avec des lignes horizontales de couleur bleu et blanc dans le bas, ainsi qu'un jeans délavé et des souliers de sport « de style filet ».