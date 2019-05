David Savard préfère voir le positif pour les Jackets

Il y a beaucoup de positif pour l’organisation, même si en ce moment tout le monde est encore déçu. On se voyait aller plus loin ou au moins forcer la tenue d'un 7e match , admet David Savard, ayant eu quelques jours pour digérer l’élimination de siens.

Après avoir créé une surprise de taille au premier tour en balayant le Lightning, qui venait de connaître une saison historique, les Blue Jackets étaient en droit de croire en leur chance d’aller jusqu’au bout. Mais le rendez-vous avec une autre puissance de la ligue, les Bruins, a été plus corsé, admet l’imposant défenseur.

Contre Tampa, on dirait que tout est arrivé parfaitement. On marquait aux bons moments et [Sergei] Bobrovsky a fait des gros arrêts. Contre Boston, ça a été un peu l’inverse. [Tuuka] Rask a fait les arrêts clés et ils ont été opportunistes. Mais on a vraiment bien joué, on n’a pas grand-chose à se reprocher.

Si Columbus sera toujours une ville où le football universitaire est roi, les dernières semaines ont montré que les résidents de l’endroit peuvent aussi vibrer au rythme du hockey. L’un des deux joueurs avec le plus d’ancienneté de l’équipe, Savard, avoue qu’il n’avait jamais vu pareil engouement en plus de sept ans en Ohio. Il faut dire que les Jackets n'avaient jamais franchi le premier tour des séries depuis la création de l'équipe, en 2000.

Quand on est revenu de Tampa Bay en avance 2-0 dans la série, c’était vraiment spécial. Autant pour les joueurs qui sont ici depuis longtemps que pour ceux qui venaient d’arriver. Je sais que Matt Duchene a eu un méchant trip quand il s’est rendu compte à quel point c’était bruyant dans notre aréna.

Un été mouvementé

Devant le refus des joueurs vedettes Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin de signer de prolongation de contrat avec l’équipe, le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, aurait pu décider de les échanger, cet hiver. Il a plutôt opté pour la stratégie inverse, faisant l’acquisition des attaquants « de location » Matt Duchene et Ryan Dzingel pour offrir aux siens une chance de se rendre loin en séries éliminatoires cette saison.

Aux amateurs de décider si Kekalainen a gagné son pari, mais une chose est sûre, les Jackets perdront plusieurs morceaux importants cet été.

Lors de son bilan de saison, mardi, le directeur général a affirmé qu’il veut, à l’avenir, des joueurs qui saignent bleu et qui sont fiers de jouer à Columbus . Selon David Savard, toutefois, il ne faut pas croire que le refus de certains joueurs de resigner avec l’équipe a miné le moral des troupes cette saison.

Ce sont des questions de business et les gars ont le droit de prendre leur propre décision sur leur avenir. Malgré toutes les rumeurs qu’il y a eu autour de certains joueurs, ces gars-là nous avaient dit que peu importe ce qui allait arriver, ils allaient continuer à se donner à 100 % tant qu'ils portaient notre gilet. Et c’est ce qu’on a senti.

En ce qui a trait à l’avenir de l’équipe, le résident de Québec ne croit pas que les siens vont prendre un pas de recul l’an prochain. La solide brigade défensive menée par Seth Jones et Zach Werenski devrait revenir pratiquement intacte, à l’automne, pointe-t-il. Il faudra possiblement trouver un nouveau gardien de but et regarnir l'attaque, mais Savard est d’avis que des joueurs développés par l’organisation comme Josh Anderson et Oliver Bjorkstrand sont mûrs pour un plus grand rôle.

Flair offensif retrouvé

Quant à David Savard lui-même, il ne croit pas que son rôle soit appelé à changer. Sous contrat à Columbus pour deux autres saisons, il est un défenseur physique à qui l’entraîneur John Tortorella n’hésite pas à accorder des missions défensives importantes.

N’empêche, la blessure qui a mis fin à la saison de son coéquipier Ryan Murray prématurément, en février, lui a permis d’étaler un peu son flair offensif. Le Québécois a notamment amassé 4 buts et 5 passes lors des 12 derniers matchs de saison des siens.

Je pense que mon rôle va toujours rester plus défensif et en désavantage numérique. Mais j’ai peut-être repris plaisir à jouer plus offensif.

C’est que dans les rangs juniors et dans la Ligue américaine, l’athlète de 1,88 m (6 pi 2 po) et 103 kg (227 lb) a déjà été prolifique offensivement. C’est pour faire sa place dans la LNH qu’il a pris quelques livres et adopté un style plus sobre.

Je ne dois pas perdre ce côté plus défensif, c’est ma force, mais c’est vrai que j’avais peut-être un peu trop mis de côté l’offensive. Je vais essayer de garder ça l'an prochain.

Lui qui sera de retour à Québec avec sa femme et ses enfants dans quelques semaines pour entamer son entraînement estival, Savard se promet tout de même quelques semaines pour se reposer et de petites vacances familiales. Un repos bien mérité pour celui qui menait la LNH pour les tirs bloqués en séries au moment de l'élimination des Blue Jackets.