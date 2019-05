Une SQDC à Sherbrooke d'ici l'automne prochain

La Ville de Sherbrooke avait défini un quadrilatère en juin dernier pour obliger la SQDC à s'installer près du lac des Nations, l'une des quelques raisons qui expliquent le délai avant la signature du bail dans le plus grand centre des Cantons-de-l'Est.

Quand on est dans une démarche pour signer un bail et aménager une succursale, on travaille en étroite collaboration avec les municipalités pour s'assurer qu'on respecte le règlement de zonage. Pour nous, c'est très important, ensuite on doit respecter l'ensemble des dispositions prévues par la loi, comme ne pas se trouver à moins de 250 mètres d'une école, et on doit trouver un local qui correspond à nos besoins , explique le porte-parole de la SQDC, Fabrice Giguère.

La future Société québécoise du cannabis de Sherbrooke se trouvera au 1681 rue King Ouest. Photo : Radio-Canada

La succursale de Sherbrooke sera la troisième à ouvrir dans la région après celle de Drummondville et l'ouverture prochaine de la succursale de Granby.

Le déploiement d'un réseau de succursales, c'est quelque chose qui ne se fait pas en claquant des doigts, donc on a procédé à une ouverture initiale de 12 succursales et on a ralenti la cadence, notamment en raison des problèmes d'approvisionnement qu'on a eus , ajoute Fabrice Giguère.

Entre 15 et 20 employés seront embauchés par la SQDC de Sherbrooke, dont les jours d'ouverture se colleront aux autres succursales, soit du mercredi au dimanche. La possibilité d'ouvrir éventuellement chaque jour de la semaine n'est cependant pas exclue, précise le porte-parole de la SQDC.