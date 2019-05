Saison de la pêche retardée dans plusieurs régions

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a contacté les personnes qui avaient fait des réservations pour leur demander de reporter, de déplacer leur séjour ou encore de réserver ailleurs dans le réseau.

« On a commencé à appeler des gens qui avaient des séjours réservés pour les 10, 11 et 12 mai dans les réserves fauniques de Mastigouche, de Rouge-Matawin et du Saint-Maurice. Le problème principal, c'est que les lacs ne sont pas encore calés », explique le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin.

Dans la réserve faunique du Saint-Maurice, 25 séjours ont été reportés.

Dans la réserve faunique Mastigouche, ce sont plutôt les inondations qui posent problème. Quatre-vingt-cinq réservations ont dû être reportées.

La sécurité d’abord

« Par endroits, il y a des rivières qui sont sorties de leur lit et qui débordent sur des routes qui longent ces rivières-là. Les chemins d'accès vers les chalets sont difficilement accessibles. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que les gens qui viennent à la pêche chez nous puissent le faire en toute sécurité », mentionne Simon Boivin.

Selon la Sépaq, 80 % des personnes ayant effectué une réservation dans les réserves fauniques concernées ont accepté de la reporter ou de la déplacer.

Des lacs de la Mauricie ne sont toujours pas calés. C’est le cas du lac Édouard. Voici ce à quoi il ressemblait le 30 avril dernier. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) estime de son côté que la saison va débuter avec une dizaine de jours de retard.

« Dans le nord de la Mauricie, il y a encore des gens qui se promènent en motoneige. Plusieurs ont dû sortir la grosse souffleuse pour ouvrir le chemin pour qu'il ait le temps de sécher. Ça ne facilite pas l'accès aux pourvoiries pour aller porter l'équipement », affirme le président-directeur général de la FPQ, Marc Plourde.

Pertes importantes

Pour les pourvoiries qui avaient prévu ouvrir cette semaine, les pertes financières pourraient être importantes. Le personnel est déjà sur place et l'entretien des équipements occasionne des dépenses, alors que les revenus ne sont pas au rendez-vous.

« Ça peut être assez colossal. Dans certaines entreprises, de perdre une ou deux fins de semaine à l'ouverture, ça peut représenter des pertes dans les six chiffres », estime Marc Plourde.

La Fédération des pourvoiries et la Sépaq ont bon espoir que la quasi-totalité des sites de pêche seront accessibles durant la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes.

« On suit la situation au jour le jour aux endroits où les lacs ne sont pas encore calés. Les gens sont prévenus 48 heures à l'avance. On fait le point avec eux avant leur séjour sur la situation », mentionne Simon Boivin.

La saison de la pêche débutera aujourd’hui, comme prévu, dans les réserves fauniques de Papineau-Labelle et de Portneuf.