275 embauches en vue à la Commission scolaire de Montréal

Le plan comprend l’ajout de 74 postes de professionnels, comme des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes et des conseillers pédagogiques, ainsi que de 123 postes de soutien, dont des préposés aux élèves handicapés et des techniciens en éducation spécialisée. Le reste est constitué de cadres.

Le plan n’inclut toutefois pas les enseignants, les membres de directions d’école et les employés des services de garde, qui feront l’objet d’une annonce distincte.

L’an dernier, 217 postes avaient été créés, un peu plus que ce qui avait été annoncé.

La pénurie de personnel enseignant qualifié et l’augmentation du nombre d'élèves provenant de l’immigration, d’élèves handicapés ou encore d'élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage font en sorte que les ressources professionnelles doivent être déployées pour répondre aux besoins des élèves, a expliqué la CSDM. La hausse du nombre de nouvelles embauches reflète ainsi principalement l’ajout de ressources destinées aux services aux élèves, mais elle est également rendue nécessaire par la hausse du nombre de chantiers d’agrandissement et de construction.

La commission scolaire comptera maintenant plus d’employés qu’avant les compressions des dernières années, a souligné sa présidente Catherine Harel Bourdon. « C’est une bonne nouvelle qu’on puisse ajouter des postes, a-t-elle insisté. On a été, pendant longtemps, dans les compressions. On a passé le cap, dans plusieurs secteurs, [du nombre d’employés] d’il y a cinq ans. »

Le président du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal, Michel Mayrand, en était très satisfait. « Il n’y a jamais eu un plan d’effectifs avec un ajout d’autant de professionnels que ça, dans l’histoire de notre organisation », a-t-il noté.

M. Mayrand aurait tout de même souhaité qu'il y ait encore plus de nouveaux professionnels dédiés directement aux élèves.

Par ailleurs, au moins 300 enseignants ont pris ou prendront leur retraite en 2018-2019. Il s'agit d'une hausse de 60 % par rapport à l'année dernière. La CSDM n’a donc pas fini d’étudier des curriculums vitae, dans une conjoncture de plus en plus compétitive qui impose la mise en place de différentes stratégies visant l’attraction et la rétention du personnel.

« Le marché du travail connaît une période effervescente. Nous multiplions nos efforts pour maintenir les ressources adéquates », a mentionné Mme Harel Bourdon.

La CSDM compte 191 établissements, près de 17 000 employés et environ 113 000 élèves, ce qui en fait le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec.

Avec les informations de Normand Grondin