Ottawa entame des discussions avec la Première nation Mi'kmaq sur le titre autochtone au N.-B.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le chef de la Première nation d’Elsipogtog, Arren Sock, en ont fait l’annonce jeudi matin.

Nous recommençons à zéro, a dit la ministre. Nous avons beaucoup de travail à faire pour reconstruire la confiance.

En 2016, la communauté d’Elsipogtog a déposé une revendication de titre ancestral pour une partie de la province appelée Sikniktuk par les Mi'kmaq. Ce territoire englobe essentiellement tout le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Elsipogtog et le gouvernement vont maintenant explorer la possibilité de négocier la reconnaissance du titre, des droits et des droits issus de traités des Mi'kmaq ainsi que la protection et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles sur le territoire Sikniktuk.arren et bennett

Nous devons travailler ensemble, a dit le chef Arren Sock. Nous devons négocier afin de nous comprendre et d’arriver à une entente.

Les membres de la communauté d’Elsipogtog assurent que la revendication a été faite au nom de tous les Mi’kmaq du Nouveau-Brunswick. Elle aurait été motivée par la crainte des affrontements liés à l’exploitation des gaz de schiste, comme celui qui a eu lieu à Rexton, en octobre 2013. Plus de 40 personnes ont été arrêtées lors de cette manifestation.