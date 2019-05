Des organismes veulent mieux protéger les enfants

Jeudi, après les funérailles de la jeune victime de Granby , l'Association des familles de personnes assassinées et disparues (AFPAD) a tenu un point de presse afin de présenter des revendications auprès de la ministre de la Justice du Québec, Sonia Lebel.

À la voix de l' AFPADAssociation des familles de personnes assassinées et disparues se joint celles de l'Aide conseils et assistance aux familles québécoises (ACAFQ) et l'Unité citoyenne d'enquêtes anticorruption.

Les organismes demandent la création d'une table de concertation pour l'administration et l'application des droits de la jeunesse. Ils souhaitent également y siéger.

Nous pensons que notre implication auprès des victimes vulnérables face au système social pourrait apporter une expérience considérable à tous ceux et celles qui souhaitent renforcir le filet de sécurité autour de ces personnes , peut-on lire dans la lettre envoyée à la ministre Lebel.

Parmi les priorités du groupe, il y a la création d'un bureau d'ombudsman pour la jeunesse au Québec.

Présentement, il y a encore des enfants en danger et c'est ça qui important. Il faut agir maintenant. On ne peut pas faire revenir la petite, mais il faut empêcher que ça se reproduise , explique le directeur de l'Unité citoyenne d'enquêtes anticorruption, Mario Roy.

Ils demandent également à la ministre de s'engager à rendre publique l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.