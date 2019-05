Le NPD en Saskatchewan présente ses excuses pour la rafle des années 1960

« Des gouvernements antérieurs du NPD portent une part de responsabilité dans la mise en œuvre de cette politique. De ce fait, on demande pardon pour le mal fait aux enfants, pour la souffrance infligée aux parents et pour les dégâts causés à la communauté », a-t-il déclaré.

Ryan Meili a présenté ces excuses à l'Assemblée législative en présence de membres du groupe « Sixties Scoop Indigenous Survivors of Saskatchewan » (SSISS), un regroupement de survivants de la rafle.

La rafle des années 1960 a arraché plus de 20 000 enfants autochtones à leur famille au cours des années 1960, 1970 et 1980. Ils ont ensuite été donnés en adoption à des familles non autochtones du Canada, des États-Unis et même d’Europe.

Au début de l’année, le premier ministre Scott Moe avait présenté des excuses officielles aux victimes de la rafle.

Le NPD dit avoir obtenu, grâce à la Loi sur l’accès à l’information, un document qui comporte des recommandations du SSISS au gouvernement provincial dans le cadre des discussions qui ont mené aux excuses du gouvernement.

Parmi les recommandations, le NPD cite :

La création d’un comité pour retrouver les registres,

Le lancement de campagnes de sensibilisation publique,

La poursuite des cercles de partage,

La création d’une équipe de recherche pour trouver une façon de réduire le nombre d’enfants sous la garde des services sociaux.

Le NPD presse le gouvernement de mettre en œuvre ces recommandations.

« Les excuses auxquelles on a ajouté notre voix constituent un pas important, mais ne peuvent pas être le seul pas », déclare un communiqué de M. Meili.