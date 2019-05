Lévis dévoile la phase 2 du plan de revitalisation du secteur de la Traverse

Après l’aménagement du quai Paquet, le maire Gilles Lehouillier veut combler l’espace situé entre le quai et le cap.

En plus du complexe hôtelier, la Ville prévoit ajouter des immeubles à vocation commerciale pour densifier la trame urbaine.

« Ça ne sert à rien d’essayer de dire aux commerçants : "Essayez de vivre", alors qu’on a un champ de pissenlits sur le quai Paquet », a déclaré le maire.

Il estime qu'après une transformation réussie du secteur de la Traverse, il est temps de permettre un développement commercial, mais surtout de faire la promotion du secteur.

« Je vous annonce que dès 2020, nous allons déployer une nouvelle stratégie de développement et de promotion commerciale qui va venir accentuer le développement durable et économique du secteur, et la pierre angulaire, c’est bien sûr tout le repositionnement des édifices le long du cap », a indiqué Gilles Lehouillier.

À plus court terme, les appels d'offres seront lancés pour un futur lien mécanique, une infrastructure qui permettra de faciliter l’accès au quai Paquet.

Les navettes de la Société de transport de Lévis à destination du quai Paquet seront de retour cet été

Avec la collaboration de Marc-Antoine Lavoie