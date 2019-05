Les premiers sinistrés des inondations en Outaouais relogés de façon permanente

L’organisme traite en ce moment 36 dossiers liés aux inondations grâce à son service d’aide à la recherche de logement.

Une quarantaine d’autres ménages de sinistrés ont aussi contacté l’organisme pour obtenir de l’information.

Malgré les catastrophes naturelles qui ont secoué la région au cours des derniers mois, la porte-parole de l’Office d’habitation de l’Outaouais, Katia Osiecka, ne parle pas encore de crise.

La situation est préoccupante à cause du taux d'inoccupation. Ça rend la recherche un peu plus difficile, mais on est toujours en mesure d’aller chercher des offres. Katia Osiecka, porte-parole de l'Office d'habitation de l'Outaouais

C’est clair que depuis plusieurs mois on est plus occupé , dit-elle. En général, on a toujours une centaine de dossiers ouverts. Durant les tornades, on a eu plus de 200 dossiers qui se sont ajoutés à ça. On a quasiment tout réglé les dossiers de la tornade, mais avec les inondations on se retrouve à devoir travailler davantage pour loger des gens.

Certains secteurs de la ville de Gatineau demeurent tout de même un peu plus problématiques que d’autres. Tout dépend du secteur , affirme Mme Osiecka. Dans le centre-ville de Hull, il n'y a pas vraiment beaucoup de logement et surtout pas vraiment de logements abordables à la suite de la tornade, mais si on va à Gatineau, dans d’autres secteurs, on peut encore en trouver.

L’Office d’habitation de l’Outaouais sera présent durant les deux soirées d’information organisées par le ministère de la Sécurité publique pour présenter le plan d’aide aux sinistrés.

Ces rencontres auront lieu les 21 et 22 mai, à 19 h, au Centre sportif de Gatineau, sur le boulevard de la Gappe.