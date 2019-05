Le 57e Festival acadien de Caraquet sera mémorable, assurent les organisateurs

La directrice générale, Geneviève Lanteigne se montre confiante que la 57e édition du festival sera mémorable pour toutes sortes de bonnes raisons.

Geneviève Lanteigne, directrice générale de Festival acadien de Caraquet Photo : Radio-Canada

On peut confirmer que la tenue du festival n'est aucunement compromise au point de vue financier, affirme-t-elle. On a vraiment fait un budget, avec le conseil d'administration, très responsable. Comme c'est le cas chaque année d'ailleurs, mais en ayant un souci de rentabilité autant que possible. Je pense qu'avec la formule qu'on propose pour l'accès aux spectacles et nos autres idées qu'on va dévoiler bientôt, on a vraiment quelque chose d'assez solide à présenter cette année. Je ne pense pas que les gens vont s'apercevoir de quoi que ce soit. On a un beau festival, une programmation complète. On garde nos 14 jours festifs, donc ça n'affecte aucunement le format du festival.

À lire aussi : Le Festival acadien de Caraquet va devoir éponger un déficit

L'événement va se dérouler du 2 au 15 août, jour de la Fête nationale des Acadiens.

Le Grand Tintamarre du Festival acadien de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, le 15 août 2018. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Des artistes acadiens et d'ailleurs dans la francophonie monteront sur scène : 1755, Menoncle Jason, Laurie LeBlanc, Sara Dufour, Jacques Surette, Marc à Paul à Jos, Les Hôtesses d'Hilaire, Tire le Coyote, Zachary Richard, Simon Daniel, Sandra Le Couteur, etc.

Menoncle Jason Photo : Radio-Canada

Il y aura aussi de belles soirées sous le grand chapiteau du Carrefour de la mer, ajoute Geneviève Lanteigne avec enthousiasme. Je pense qu'on a quand même couvert assez large au niveau de la programmation et on a encore plusieurs surprises qui seront dévoilées au cours des prochaines semaines.

Fin du bracelet et retour du country

À la demande générale, la soirée de musique country, qui n'était pas au programme l'an dernier, sera de retour.

La formule des bracelets servant à plusieurs spectacles, qui avait causé la controverse l'an dernier, sera abandonnée.

Laurie LeBlanc a remporté le prix de l'auteur-compositeur de l'année au 4e Gala Country, à Montréal, le 19 novembre 2016. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau