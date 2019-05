On va prendre la balle au bond, c'est ce qu'on fait tout le temps , affirme le président de l' ADIGECSAssociation des directions générales des commissions scolaires , Éric Blackburn, qui ajoute que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement veut apporter des changements au système scolaire, et certainement pas la dernière.

Est-ce qu'on ressent de l'inquiétude? Non. Est-ce qu'on est préoccupés? Oui. Éric Blackburn, président de l'ADIGECS

On va prendre les conditions de leur nouveau modèle et on va essayer de le faire atterrir dans les meilleures conditions possible , dit-il.

M. Blackburn précise d'ailleurs que les discussions se poursuivent entre son association et le gouvernement à propos des changements à apporter à la structure actuelle. Bien sûr, ce sera le gouvernement qui aura le dernier mot , admet-il.

La priorité aux élèves

Les directeurs généraux disent donc continuer leur travail en attendant d'en savoir plus au sujet de ce qui les attend cet automne, mais s'il est une chose qui demeurera avant et après la réforme, pour eux, c'est de prioriser la réussite des élèves.

Peu importe la structure qu'il y aura, il y a eu bien des fois des possibilités de changement. L'important, c'est de focusser (sic) sur les élèves. André Ouellet, directeur général de la Commission scolaire de l'Estuaire

Bernard D'Amours, de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, abonde dans le même sens.

Nous, le système actuel nous plaît très bien, mais dans la mesure où il y a des élèves dans les écoles, on va s'ajuster à l'environnement politique , dit-il.

Le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D'Amours Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le gouvernement caquiste prévoit déposer un projet de loi pour remplacer les commissions scolaires par des centres de services et abolir les élections scolaires à l'automne 2019.

Peu importe la structure, ça prend une structure plus en région, plus près des gens, plus près des élèves. Je souhaite que le ministre prenne l'expertise de chacun pour réfléchir adéquatement à ce qui va advenir de la gouvernance , avance la directrice générale de la Commission scolaire des Phares, Madeleine Dugas, qui dit demeurer optimiste, malgré les changements à venir.

La directrice générale de la Commission scolaire des Phares, Madeleine Dugas Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le congrès de l'ADIGECS, auquel participent une centaine de directeurs généraux, se poursuit jusqu'à vendredi à Rimouski.

C'est la première fois que cette rencontre annuelle se tient à l'est de Rivière-du-Loup.