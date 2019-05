La politique du logement doit être davantage axée sur les habitations abordables en Ontario

Lors d'un événement organisé par la Banque d'alimentation d'Ottawa mercredi soir, les acteurs du milieu ont prôné la construction de logements abordables et une meilleure gestion du financement entre les trois paliers de gouvernements.

C’est important d’avoir un meilleur alignement entre les trois paliers de gouvernement pour bâtir une capacité, ce qui veut dire qu’en fin de compte on aurait plus d’opportunités pour des unités abordables , a expliqué Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier et défenseur du droit au logement, en marge de l'événement

Il y a des fonds qui sont alloués. Mais comment on livre au niveau local, c’est ce qui vaut la peine, combien d’unités sont bâties, comment on arrive à créer plus d’opportunités au niveau des appartements locatifs. C’est ce que les gens veulent vraiment avoir. Même les gouvernements municipaux ont de la difficulté à gérer leur programme entre le fédéral et le provincial , a-t-il constaté. Présentement du fait qu’il n’y a pas de disponibilité d’unités, ça rend le milieu très compétitif, ce qui fait que les appartements sont très chers.

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation des logements locatifs à Ottawa était de 1,6 % en 2018 et est demeuré à son plus bas niveau depuis 2015.

Les villes de Toronto, Guelph, Peterborough et Kingston sont au-dessous de la moyenne de l’Ontario qui est de 1,8 %.

Le loyer moyen d'Ottawa a augmenté de 5,6 % pour atteindre 1 174 $ l'an dernier.

Il y a environ 10 500 familles d'Ottawa sur la liste d'attente pour un logement subventionné et elles risquent de devoir attendre 5 ans.

Lors de l'annonce du projet de loi le 2 mai, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a déclaré que l'objectif était de rendre plus de logements disponibles à l'achat ou à la location afin de réduire les coûts.

Le projet de loi permettrait aux promoteurs de reporter de cinq ans les frais de location et de logement sans but lucratif et d’éliminer les frais de construction d'appartements accessoires.

Mathieu Fleury qui est aussi président de la Société de logement communautaire d’Ottawa a déclaré qu'il y avait aussi un retard des octrois de permis par rapport à la croissance de la population.

Logement et insécurité alimentaire

Le manque de logements abordables a aussi des répercussions sur les organismes d'aide.

L'un des problèmes les plus importants dont les gens parlent est qu'ils paient tellement cher leur loyer, qu'ils doivent se tourner vers une banque alimentaire , a assuré M. Maidment, directeur général de la Banque d'alimentation d'Ottawa.

Pour M. Fleury, ce sont les Villes qui devraient avoir des prérogatives sur le problème du logement.