Macamic : de nouvelles technologies pour faciliter les recherches

Jeudi, les plongeurs de la Sûreté du Québec utiliseront un sonar.

Le secteur de recherche, on parle quand même d'une superficie de 5 à 6 kilomètres. On parle de trois sections : un ruisseau, qui devient une rivière, qui se déverse dans le lac Macamic. Il y a certains endroits où le sonar peut être utilisé dans le but de détecter la fillette si c'est le cas , a expliqué Ann Mathieu, de la Sûreté du Québec, à l'émission Des matins en or.

Selon les différents secteurs fouillés, d'autres techniques pourraient être utilisées. Si on parle du quotient de difficulté auquel font face les plongeurs, on parle vraiment d'une visibilité nulle, d'un secteur qui est vaseux. La première partie du secteur de recherche où le niveau d'eau a été abaissé fait en sorte que les gens peuvent circuler à pied , ajoute Ann Mathieu.

Une autre section est plus marécageuse et ajoute au quotient de difficulté des recherches. Quant au lac, il est le secteur le moins probable où pourrait se trouver la fillette. C'est important de voir que tous les éléments, tous les outils sont déployés pour retrouver cette fillette-là , souligne Mme Mathieu. Même le maître chien sera mis à contribution ce jeudi pour arpenter les berges.

6e jour de recherches

Il s'agit du sixième jour de recherches dans la petite communauté de Macamic. Un rassemblement est d'ailleurs organisé jeudi soir pour ceux qui souhaiteraient se recueillir et appuyer la famille.