Le film de Monia Chokri en ouverture d’Un certain regard à Cannes

L’équipe du film est comblée par cette nouvelle. La diffusion du long métrage de Monia Chokri est prévu à 19 h 15 le 15 mai, lors de l’ouverture d'Un certain regard. Une autre projection est à l’horaire le lendemain.

Puisque le film est en lice dans cette sélection, il est éligible à l'obtention de la Caméra d'or, qui récompense le meilleur premier long métrage du festival.

Lors de l’annonce de la sélection de La femme de mon frère, la réalisatrice québécoise avait souligné que l’horaire de diffusion des films jouait un rôle décisif dans leur visibilité.

On espère être en première semaine. Nous, évidemment, on est moins connus que les gros noms, donc quand on est dans la première semaine du festival, c’est toujours plus facile pour les plus « petits » films parce qu’il y a plus de journalistes, plus d’acheteurs à l’international. La deuxième semaine, le festival commence à s’essouffler parce qu’il y a beaucoup moins de gens , avait-elle expliqué.

Xavier Dolan en deuxième semaine

Il était déjà connu que le film de Xavier Dolan, Matthias et Maxime sera diffusé lors la deuxième semaine de compétition, le 22 mai à 16 h 15.

La projection du film du réalisateur québécois sera précédée du film le plus attendu de la quinzaine cannoise, soit Once Upon a Time.... In Hollywood, de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans les rôles principaux. Heureusement pour Dolan, il s'agira de la deuxième projection de ce long métrage. L'attention pourra donc être davantage braquée sur le jeune réalisateur québécois.

Matthias et Maxime, de Xavier Dolan Photo : Shayne Laverdière / Sons of Manual

Outre ces deux réalisateurs, plusieurs autres gros noms sont attendus pour la deuxième semaine de compétition avec Le jeune Ahmed, de Jean-Pierre et Luc Dardenne le 20 mai, Roubaix, une lumière, d’Arnaud Desplechin le 22 mai, Mektoub, My Love : Intermezzo, d’Abdellatif Kechiche le 23 mai.

Douleur et Gloire, de Pedro Almodovar, Sorry We Missed You, de Ken Loach et A Hidden Life, de Terrence Malick, seront projetés lors de la première semaine. Le palmarès sera dévoilé le 25 mai.

L’affiche dévoilée

L'affiche du film La femme de mon frère Photo : Les films Séville

L’affiche du film de Monia Chokri a aussi été dévoilée hier.

La femme de mon frère sortira en salle au Québec le 7 juin prochain. La distribution réunit Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Evelyne Brochu, Micheline Bernard, Magalie Lépine-Blondeau, Mani Soleymanlou, Sasson Gabai.