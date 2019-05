Dernier adieu à la fillette morte de Granby

Les gens ont commencé à arriver très tôt pour assister à la cérémonie. Vers 10 h, plus de 75 personnes étaient déjà assises dans l'église Saint-Eugène. Plusieurs d'entre elles sont arrivées avec une peluche dans les mains. L'église était d'ailleurs décorée de nombreuses peluches et de fleurs. On en retrouvait au pied des fenêtres, dans les vitraux et sur l'autel.

Les cloches de l'église ont retenti sous le coup de 11 h et le petit corbillard gris pâle a fait son entrée peu après. Des membres de la famille proche de la fillette était présents dans le cortège funéraire.

L'abbé Serge Pelletier, celui qui a présidé la cérémonie, a annoncé, d'entrée de jeu, qu'il avait obtenu la permission de dire le nom de l'enfant malgré l'ordonnance de non-publication émise par le juge.

La mère et la grand-mère ont lu, ensemble, un poème en hommage à la petite. La mère a eu de la difficulté à terminer sa lecture étranglée par les larmes. Elles ont, par la suite, chanter la chanson de Johny Hallyday, Que je t'aime.

L'église Saint-Eugène de Granby Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Des policiers sont sur place pour assurer la sécurité de la cérémonie, mais aussi le bon déroulement de la circulation autour de l'église. Des bénévoles sont également présents pour prêter main-forte aux autorités si le besoin s'en faisait sentir.

L'histoire a suscité l'indignation de plusieurs. On va, bien sûr, prier pour tous les autres enfants qui vivent des situations semblables. La petite est sûrement la petite, petite pointe de l'iceberg de tout un phénomène qui se passe. Ça ne sera pas une célébration pour revendiquer, critiquer ou jeter la pierre. C'est pour la petite et on va se concentrer là-dessus », avait indiqué l'abbé Serge Pelletier.

Les funérailles ont lieu dans une église de Granby. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Le gouvernement caquiste n'a envoyé aucun représentant officiel. Mon cabinet et celui de M. Bonnardel ont envoyé des fleurs à la famille.Je leur ai parlé vendredi dernier. Ils voulaient quelque chose de sobre. C'est ce qui va être respecté. Je pense que ma présence n'aurait pas été appropriée , a indiqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

La directrice générale et le président du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Patricia Gauthier et Jacques Fortier, ont assisté à la cérémonie. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie était également présente.

L'identité de la jeune victime est protégée par un interdit de publication.