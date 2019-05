La loutre partie, les carpes koïs reviennent au jardin chinois de Vancouver

Les carpes koïs doivent être réintroduites dans leur bassin jeudi matin. Elles retrouveront de plus jeunes carpes ainsi que des carpes koïs offertes par le Nitobe Memorial Garden de l’Université de la Colombie-Britannique et par un donateur privé.

En novembre, trois carpes adultes et 344 carpes plus jeunes avaient été extraites du jardin chinois et transportées à l’aquarium de Vancouver pour les soustraire à l’appétit d’une loutre sauvage. L’animal avait mangé une dizaine de poissons, dont l’un était âgé d'une cinquantaine d'années. La loutre avait ensuite disparu.

La chasse au prédateur avait duré deux semaines et entraîné la fermeture temporaire du jardin. Le personnel de la Commission des parcs de Vancouver avait installé des pièges et posé des grilles, des barreaux et des portes étanches aux différents accès pour empêcher d’autres intrusions.

La loutre avait fait son terrier dans le jardin du quartier chinois de Vancouver. Photo : Sadie Brown

Dans un communiqué, la Commission des parcs de Vancouver rappelle que les carpes koïs incarnent la chance, l’abondance et la persévérance dans de nombreuses cultures asiatiques. Elles ont un important rôle symbolique dans les jardins classiques chinois.