La Première Nation de Kashechewan sera relocalisée

La Première Nation de Kashechewan a signé une nouvelle entente de relocalisation avec l'Ontario et le gouvernement fédéral, jeudi. La communauté de 2500 habitants se réinstallera sur des terres plus élevées.

Le chef de la réserve de Kashechewan, Leo Friday, le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan et le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, Greg Rickford ont signé l'entente à Toronto devant environ 300 membres de la communauté.

Aujourd'hui, Kashechewan, l'Ontario et le gouvernement fédéral ont signé une entente qui engage les parties à travailler ensemble à la mise en place d'un processus de planification et de développement communautaire prévoyant un plan de déplacement de la communauté , dit le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, Greg Rickford.

Le projet de développement prendra de huit à dix ans.

L'entente comprend un plan plus long terme incluant la construction d'infrastructures et de résidences.

Le financement de la réinstallation sera déterminé par le gouvernement fédéral.

Un comité directeur formé de deux membres de la communauté de Kashechewan, deux représentants du Canada et un représentant du ministère des Affaires autochtones de l’Ontario sera mis en place pour piloter le projet.

Ce comité devra présenter un rapport annuel au Canada, à l'Ontario et à la Première nation de Kashechewan sur les progrès réalisés en vertu du présent accord.

Kashechewan, qui est située à l'embouchure de la rive ouest de la baie James, est évacuée pour la 17e année consécutive en raison de la crue de la rivière Albany.

Presque chaque printemps, les crues de la rivière Albany provoquent des inondations à Kashechewan et une digue construite il y a plus de 20 ans ne réussit pas à empêcher les débordements.

Kashechewan fait face à de nombreux problèmes qui nuisent au bien-être et à la sécurité des membres de sa communauté, dont de nombreuses évacuations, coûteuses, à cause des inondations annuelles et des problèmes d'infrastructure , peut-on lire dans le communiqué de presse du gouvernement de l'Ontario.

Le chef reste sceptique

Les membres de la Première Nation de Kashechewan dans le Nord de l'Ontario réclament le déménagement de leur communauté depuis plusieurs années.

Chaque année, ils sont évacués.

Malgré son message optimiste lors de la signature de l’entente, le chef de la réserve Leo Friday, se fait septique à l’approche des élections fédérales.

Leo Friday craint que le scénario de 2005 et 2007 ne se répète.

J'ai peur. Je suis nerveux. C'est la troisième entente que je signe. C'est [un projet] qui ne verra peut-être pas le jour. Leo Friday, chef de la réserve de Kashechewan

L'accord signé jeudi n'entraîne toutefois pas d'obligations juridiques.

Leo Friday veut que la relocalisation de la réserve se fasse le plus tôt possible.

Une tentative précédente

Ce n’est pas la première fois que le déménagement de la communauté autochtone est évoqué.

En 2005, le gouvernement canadien s’est engagé à déménager la réserve à 30 kilomètres en amont de la rivière Albany, sur des terres plus élevées qui font toujours partie du territoire de chasse traditionnel de la communauté.

Les libéraux de Paul Martin avaient l’appui de la Première Nation pour ce déménagement, mais un changement de gouvernement l’année suivante a chamboulé le projet.

Les conservateurs de Stephen Harper ont rejeté l’entente de 2005 et ont ensuite proposé de relocaliser la communauté 400 km au sud, loin de son territoire de chasse.

Mais les évacuations annuelles de la communauté en raison de la crue printanière se sont poursuivies depuis, au coût de 15 à 20 millions de dollars par année.

Avec les informations de Myriam Eddahia, Philippe De Montigny et Pierre-Mathieu Tremblay