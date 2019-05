La police enquête sur un incendie dans un bar du Plateau-Mont-Royal

On ne rapporte toutefois aucun blessé.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) explique que peu avant 5 h, des témoins ont raconté qu'ils venaient d'apercevoir une personne entrer à l'intérieur de l'établissement La porte rouge situé sur l'avenue du Mont-Royal Est avant d'y mettre le feu et de fuir à pied.

Plus d'une heure plus tard, l'incendie n'avait pas encore été éteint dans l'immeuble qui est à l'est de la rue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Aucun suspect n'avait été arrêté aux dernières nouvelles.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a transmis l'enquête à la section des incendies criminels du SPVM.