Pierre Karl Péladeau a des visées sur Transat AT

Le grand patron de Québecor a récemment commandé une analyse financière du dossier d’affaires du transporteur et voyagiste québécois Transat AT qui cumule des pertes depuis plusieurs mois en dépit d’une augmentation de ses revenus.

La direction du voyagiste a créé une certaine surprise le 30 avril dernier en annonçant à ses actionnaires qu’elle avait ouvert des « discussions préliminaires avec plus d’une partie » en prévision d’une vente possible de l’entreprise.

Le voyagiste ajoutait avoir déjà reçu des « manifestations d’intérêt ».

Au moins deux intéressés

Selon TVA, outre Pierre Karl Péladeau, un autre homme d’affaires québécois aurait déjà ouvert des pourparlers en vue d’une possible acquisition du transporteur québécois qui a encaissé des revenus de près de 3 milliards de dollars l’an dernier.

Chez Transat AT, la direction de la compagnie a mis sur pied un comité spécial composé d’administrateurs indépendants pour étudier les différentes propositions d’achat qui lui seront soumises.

Le gouvernement Legault prêt à aider

Le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, explique que son gouvernement est disposé à venir en aide financièrement à des investisseurs qui désirent maintenir Transat AT au Québec. Photo : Radio-Canada

À Québec, où on s’intéresse de près à la vente possible du transporteur qui a été fondé dans les années 1980 par un groupe d’investisseurs dont faisait partie l’actuel premier ministre François Legault, le gouvernement est déterminé à venir en aide à un éventuel acheteur qui s’engagerait à maintenir le siège social de Transat AT et les emplois qui s'y rattachent au Québec.

« Maintenir le bureau chef [siège social], maintenir les emplois [...] c’est notre objectif », a déclaré jeudi matin à l’entrée du caucus le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

« Si les acheteurs potentiels respectent cet objectif-là et ont besoin de nous, on va le considérer. Je ne pense pas que ce soit à nous de choisir qui doit être l’acheteur, on est là seulement pour aider ceux qui auraient besoin d’aide financière », a expliqué le ministre Fitzgibbon.

« Si quelqu’un est prêt à acheter Air Transat et à respecter nos objectifs sans l’aide du gouvernement, on va être heureux aussi », a-t-il cru bon d’ajouter.

Dans l’éventualité où un investisseur de l'extérieur du Québec offrirait un prix plus élevé pour mettre la main sur Transat, le ministre Fitzgibbon a déclaré que son gouvernement pourrait donner un coup de main financier à des acheteurs québécois pour égaler l’offre afin de garder Transat AT au Québec.

« Mais il faut faire attention, a-t-il ajouté, on ne participera pas à une surenchère. »