Deux rapports sur le blanchiment d’argent seront rendus publics

Dans le premier rapport, un ancien commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Peter German, examine les secteurs vulnérables comme le commerce de voitures de luxe, les courses de chevaux et l’immobilier.

Dans le second rapport, l’experte en loi pénale Maureen Maloney rend compte de l’impact du blanchiment d’argent sur le marché immobilier en s’appuyant sur l’analyse d’experts internationaux.

Nous avons commandé ces rapports pour informer le public et je suis content que nous puissions le faire aussi rapidement. David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique

Le ministre de la Justice a déjà rendu publics, en avril et en mai, certains extraits du rapport de Peter German concernant le nombre d’agents de la GRC dédiés à la lutte contre le blanchiment d’argent et l’achat et la revente de voitures de luxe pour couvrir la finance criminelle.

« Quand nous jetons la lumière sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique, nous trouvons généralement des informations inquiétantes et ces deux rapports ne font pas exception », a commenté David Eby.

Le ministre de la Justice et la ministre des Finances, Carole James, doivent présenter les deux documents un peu après midi.