Trois clés pour comprendre le bilinguisme officiel au pays

1. Chaque ordre de gouvernement choisit sa politique linguistique

La Loi sur les langues officielles est une loi fédérale. Elle ne s’applique pas aux gouvernements provinciaux, ni aux administrations municipales ou aux entreprises privées.

Cependant, certaines provinces et certains territoires ont aussi, de leur côté, adopté des politiques et des lois visant à protéger le français, langue de la minorité.

La Loi sur les langues officielles fait du français et de l'anglais les langues officielles du Canada, et dit que tous les services fédéraux doivent fournir des services dans les deux langues, selon la demande. Dans des régions où les francophones représentent moins de 5 % de la population, ces services peuvent être moins nombreux ou inexistants.

La loi garantit aussi aux employés de l'État la possibilité de travailler dans la langue de leur choix et oblige le gouvernement fédéral à agir pour protéger les communautés minoritaires qu'on trouve dans les provinces et territoires différents, et à en assurer le développement.

Le professeur de droit de l’Université d’Ottawa Pierre Foucher dit que deux choses sont à prendre en considération.

« Le Canada est un pays fédéral, c’est-à-dire qu’il y a un gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Chaque niveau peut choisir sa politique linguistique », mentionne-t-il en premier.

C’est donc dire que le gouvernement canadien, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et celui de la Colombie-Britannique peuvent avoir – et c'est le cas – des politiques différentes en matière de bilinguisme, en fonction des besoins de leur population.

Il ne faut pas que les gens pensent que, parce que le Canada est officiellement bilingue, toute la population est bilingue. Pierre Foucher, expert en droits linguistiques

« Ce n’est pas le cas. Le système canadien est un système par lequel le bilinguisme, s’il y a lieu, s’applique uniquement aux instances gouvernementales », explique-t-il. Ce bilinguisme est donc celui de l'État, et non celui des citoyens.

Les politiques fédérales de bilinguisme ne s’appliquent qu’aux services offerts par Ottawa. Pierre Foucher cite en exemple les lois et les tribunaux.

Au Canada, 21,4 % de la population canadienne parle français, c’est-à-dire environ 7,5 millions de personnes, selon le recensement de 2016. Si la majorité de ces francophones habitent au Québec, plus de 1 million sont répartis dans les autres provinces et territoires.

2. Toutes les provinces ne sont pas bilingues

Seule la province du Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue, ce qui veut dire qu’elle reconnaît l’anglais et le français comme ses langues officielles.

Toutes les autres provinces et tous les autres territoires ont l’anglais comme langue officielle, à l’exception du Québec et du Nunavut.

Pierre Foucher est constitutionnaliste et professeur à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

« Au fédéral, l'offre de services dans les deux langues est limitée par les nombres et les régions. Les trois territoires suivent l'approche fédérale, mais ont leur propre loi », affirme Pierre Foucher.

Au Québec, le français est la langue officielle, offrant des droits limités pour les anglophones et les Autochtones, ajoute le professeur de droit.

En Ontario, certaines régions sont désignées bilingues, et les francophones ont des droits limités. C'est aussi le cas au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent ainsi certains services en français et ont parfois des lois, parfois des politiques, qui encadrent cette offre de services.

3. L'importance de porter plainte

Selon Pierre Foucher, chaque gouvernement a son propre système et sa manière de faire respecter les droits linguistiques de sa minorité. Quand on aurait dû recevoir un service en français et qu'on ne l'a pas obtenu, on peut porter plainte pour faire respecter ses droits. Le fait de porter plainte est aussi une façon pour définir les manquements des services publics et les amener à faire mieux.

Dans les cas où le service était offert par une instance relevant du gouvernement fédéral, il faut porter plainte auprès du Commissaire aux langues officielles qui a des antennes dans toutes les provinces et tous les territoires.

« C’est gratuit et anonyme, explique Pierre Foucher. On peut faire des plaintes quand le gouvernement fédéral ne nous offre pas de service dans la langue officielle de notre choix. »

Et dans le cas des provinces?

Et si le service déficient est offert par une instance relevant de la province ou du territoire, Pierre Foucher suggère de s'adresser à l’Association des juristes d’expression française de la province où on vit. L'organisme porte-parole de la communauté peut aussi conseiller les gens.

« Les associations des juristes sont présentes dans sept provinces, et le service est gratuit, dit-il. Elles connaissent bien le système et sont en mesure de bien diriger les gens. »

Voici les instances où il est possible de s'informer sur ses droits ou de porter plainte dans chaque province et territoire :

Colombie-Britannique

Programme des affaires francophones de la Colombie-Britannique

Bureau de l’ombudsman de la Colombie-Britannique (en anglais seulement)

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (organisme porte-parole des francophones)

Alberta

Secrétariat francophone de l’Alberta

Ombudsman de l’Alberta (en anglais seulement)

Association canadienne-française de l’Alberta (organisme porte-parole)

Saskatchewan

Direction des affaires francophones de la Saskatchewan

Ombudsman de la Saskatchewan (en anglais seulement)

Assemblée communautaire fransaskoise (organisme porte-parole)

Manitoba

Secrétariat aux affaires francophones du Manitoba

Ombudsman du Manitoba

Société de la francophonie manitobaine (organisme porte-parole)

Ontario

Bureau de l’ombudsman de l’Ontario

Office des affaires francophones de l’Ontario

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (organisme porte-parole)

Québec

Office québécois de la langue française

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec

Le protecteur du citoyen du Québec

Quebec Community Groups Network (organisme porte-parole)

Nouveau-Brunswick

Bureau du commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

Direction de la francophonie et des langues officielles

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (organisme porte-parole)

Nouvelle-­Écosse

Office des affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse

Bureau de l’ombudsman de la Nouvelle-Écosse

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (organisme porte-parole)

Île-du-Prince-Édouard

Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard

Société Saint-Thomas-d’Aquin (organisme porte-parole)

Terre-Neuve-et-Labrador

Bureau des services en français du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Office of the Citizens’ Representative of Newfoundland and Labrador (en anglais seulement)

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (organisme porte-parole)

Nunavut

Commissaire aux langues du Nunavut

Association francophone du Nunavut (organisme porte-parole)

Territoires du Nord-Ouest

Secrétariat aux affaires francophones des Territoires du Nord-Ouest

Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest

Fédération franco-ténoise des Territoires du Nord-Ouest (organisme porte-parole)

Yukon