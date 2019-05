Le triple meurtrier Douglas Garland veut un nouveau procès

Reconnu coupable du triple meurtre du petit Nathan O'Brien et de ses deux grands-parents, Douglas Garland demandera à des juges de la Cour d'appel de l'Alberta de renverser sa condamnation et d'ordonner un nouveau procès.

L'homme originaire d'Airdrie conteste depuis plus de deux ans sa condamnation à 75 ans de prison ferme pour les meurtres au premier degré d’Alvin et Kathy Liknes et de leur petit-fils qui était alors âgé de cinq ans.

Sa demande d’appel sera entendue jeudi. Ses avocats, Alias Sanders et Kim Ross, tenteront de convaincre la cour que le juge de première instance David Gates a « miné la présomption d'innocence » en faisant des commentaires teintés de « préjugés », lorsqu’il s'adressait au jury.

Douglas Garland estime que des éléments de preuve n’auraient pas dû être présentés à charge contre lui, car ils avaient été collectés dans la ferme où il vivait à Airdrie, sans que la police ait obtenu de mandat de perquisition.

Les documents d'appel soutiennent également que les peines consécutives avant la libération conditionnelle de Douglas Garland sont « excessives et dures ».

Seule la demande de révision du verdict de culpabilité sera entendue, le 9 mai, par les juges de la Cour d’appel de l’Alberta, et non celle en lien avec les peines auxquelles Douglas Garland a été condamné.

Les peines consécutives déterminées par le juge David Gates signifient que l'homme de 59 ans aurait 129 ans lorsqu'il sera admissible à la libération conditionnelle.

Triple meurtre

Le couple Liknes et leur petit-fils ont disparu de leur résidence de Calgary le 29 juin 2014.

Kathy et Alvin Liknes et leur petit-fils Nathan O'Brien. Photo : Coronationfuneralhome.ca

Lors du procès de Douglas Garland, la Couronne a maintenu que les Liknes et l'enfant de 5 ans ont été kidnappés, puis assassinés à la ferme des parents de Douglas Garland, où leurs corps ont été brûlés.

Il aura fallu des mois aux enquêteurs pour retrouver des traces de l’ADN des trois victimes, notamment sur une scie et un crochet de boucher laissés sur le terrain de la ferme des Garland.

Des fragments d'os avaient aussi été retrouvés dans les cendres d'une fosse sur la ferme des parents de Douglas Garland. Photo : Document de cour

Selon les éléments de preuve, Douglas Garland a agi par rancune contre Alvin Liknes en raison de mauvaises relations d’affaires entre les deux hommes qui s'étaient détériorées au cours des dernières années.