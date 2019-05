Mansfield-et-Pontefract redoute une seconde montée des eaux

On voit des niveaux qui remontent. On retourne aux niveaux qu’on avait vus il y a deux semaines , explique M. Dionne en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Les résidents qui ont été évacués il y a près de deux semaines ne peuvent pas retourner chez eux.

La Ville se tient prête pour une seconde crue. Les pompiers sont disponibles pour les sinistrés et des sacs de sable sont à la disposition des résidents, selon le maire.

C’est vraiment alarmant surtout avec les nouveaux niveaux que l’on est supposé d’avoir, ce sont 15 centimètres de plus que ce qu’on a eu, peut-être même 20 , s'inquiète-t-il.

Le maire croit aussi que ce sont les mêmes résidences touchées par la première montée des eaux qui vont l'être à nouveau.

Environnement Canada a publié un avertissement pour le Pontiac. L'agence fédérale prévoit d'importantes un total de 25 à 45 millimètres de pluie d'ici à vendredi soir.

Une dépression en provenance du Midwest américain apportera de la pluie à compter de ce matin sur les régions de l'ouest du Québec puis plus tard en soirée sur le sud et le centre de la province. La pluie persistera vendredi et sera forte par moments. Des quantités totales légèrement supérieures à 50 millimètres sont possibles localement. , indique Environnement Canada sur son site.

Plus de détails à venir