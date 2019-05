Le Musée des beaux-arts de l'Ontario gratuit pour les 25 ans et moins

Les visiteurs plus âgés pourront se procurer un abonnement annuel illimité au coût de 35 $ ou payer 25 $ pour une entrée unique.

Actuellement, le coût d'une entrée simple pour un adulte est de 19,50 $. À ce prix, l'amateur d'art doit ajouter 25 $ pour voir une exposition spéciale.

La nouvelle grille tarifaire de l'AGO s'inscrit dans un projet pilote d'un an, raconte le président du Musée, Stephan Jost.

On teste le concept pendant un an et on va voir si ça marche ou pas , dit-il.

L'exposition « Infinity Mirrors » a été particulièrement populaire l'an dernier à l'AGO. Photo : Evan Mitsui/CBC News

L'entrée était déjà libre les mercredis soirs, une approche populaire que l'AGO étend maintenant à l'ensemble de la semaine pour les jeunes.

Le Musée a amassé des dons privés de 1,8 million de dollars pour l'initiative.

D'autres institutions culturelles comme le Musée des beaux-arts de Montréal et la Galerie d'art de l'Alberta à Edmonton ont déjà adopté la gratuité pour les jeunes visiteurs.

Fidéliser les jeunes

L'objectif de la nouvelle grille tarifaire de l'AGO est de rendre le Musée accessible à tous et d'attirer plus de jeunes.

Selon M. Jost, près de 30 % du million de visiteurs que l'AGO accueille chaque année appartiennent à la tranche d'âge de 20 à 30 ans. La plupart d'entre eux viennent au Musée les mercredis soirs, lorsque l'entrée est gratuite. Ils sont aussi attirés par les expositions spéciales comme Anthropocene et Infinity Mirrors.