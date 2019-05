Guy Bernatchez, candidat à l’investiture du Bloc québécois pour la Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine

Ses priorités seront notamment l'immigration régionale, l'industrie forestière et l'érosion côtière.

On a eu beaucoup de déceptions au fil du temps dans les quatre dernières années, tant aux niveaux national que régional. Guy Bernatchez, candidat à l’investiture du Bloc québécois pour Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine

Il fera campagne en vue de l'assemblée d'investiture, le 18 mai, à Gaspé.

À moins d’une surprise majeure, je vais être le seul. Je suis la personne que le chef a choisie , dit M. Bernatchez.

Il se dit au courant de tous les enjeux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, et affirme adhérer aux valeurs du Bloc québécois, en évoquant l’environnement et la protection de tous les intérêts du Québec à Ottawa .

Je pense que c’est le parti qui peut en faire le plus pour notre coin de pays. Guy Bernatchez, candidat à l’investiture du Bloc québécois pour Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine

M. Bernatchez compte assurer ses fonctions de maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis jusqu’au lancement de la campagne électorale.

Avec les informations de Félix Morissette-Beaulieu