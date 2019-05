Le président de la STS prié de s'excuser

Une vingtaine d'entre eux étaient présents, mercredi soir, au conseil d'administration de l'organisme paramunicipal. Ils portaient un chandail orange sur lequel était inscrit « Les chauffeurs ont à coeur le service partout ».

M. Denault a laissé entendre qu'on aurait annulé une séance de négociation au mois de mai ce qui est inexact. C'est la STS qui fixe les dates et qui nous libère de nos quarts de travail pour aller négocier. On demande à M. Denault de le reconnaître, de le rectifier et de s'excuser. Ça a nui aux chauffeurs, au syndicat, mais aussi au comité de négociation. La seule réponse qu'on a eue c'est "ce n'est pas de notre faute, c'est l'autre" , a expliqué le vice-président du syndicat des chauffeurs d'autobus de la STS, André Marsan

Selon lui, le président, Marc Denault, s'est tout de même excusé du bout des lèvres .

Le vice-président du syndicat des chauffeurs de la STS, André Marsan. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

M. Marsan soutient que tout allait bien lors des rencontres de négociation, mais que depuis quelque temps, Marc Denault et le vice-président, Pierre Tremblay, véhiculent que le ton est tendu . De notre côté, c'est relax à la table de négo. On peut être en désaccord. C'est comme des partis politiques. Tu peux être Parti québécois, toi Parti libéral et on s'en parle autour d'une bière même si on est en désaccord. C'est un peu ça qu'on a comme échange à la table de négo. Je ne comprends pas pourquoi dans les sorties médiatiques qu'ils font, ils veulent instaurer une tension. Je ne sais pas d'où ça vient , ajoute M. Marsan.

Comme moyen de pression, les chauffeurs continueront de ne pas porter leur uniforme. On veut envoyer à la STS que nous sommes tous unis pour la même cause. On va éviter la clientèle qui est prise en otage. Les clients ont les mêmes revendications que nous, mais ils n'ont pas la voix qu'on a. On est le deux du même bord de la clôture. Le réseau, c'est nous qui le conduisont , ajoute André Marsan.

Les parties négocient le renouvellement de la convention collective depuis un an.