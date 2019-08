Jacques Gélineau sera le candidat vert dans la circonscription Manicouagan

Un quatrième candidat s'ajoute dans la course en vue des prochaines élections fédérales dans la circonscription Manicouagan : Jacques Gélineau y portera les couleurs du Parti vert du Canada.

Maintenant retraité de l'industrie minière, Jacques Gélineau croit qu'une « vague verte », ou même un « tsunami » se dessine à l'horizon, et il compte bien en faire partie. Selon lui, l'élection d'un deuxième député vert cette semaine dans Ladysmith-Nanaimo en Colombie-Britannique est une autre preuve que le parti peut faire une percée sur la scène fédérale.

Dans une version précédente de ce texte, on pouvait lire que la circonscription Manicouagan deviendrait la circonscription Côte-Nord pour le scrutin d'octobre. Or, le changement n'aura pas lieu pour l'instant. Les explications ici : La circonscription de Manicouagan gardera son nom

Il y a un momentum si on regarde, on est rendu avec un deuxième député vert à Vancouver qui a été élu cette semaine. On a l’Île-du-Prince-Édouard qui a eu quand même huit députés , donne-t-il comme exemples.

C'est la quatrième fois que Jacques Gélineau se présente pour les verts sur la scène fédérale. En 2006, 2008 et 2011, le candidat avait obtenu 2,3 %, 3,6 % et 2,7 % des suffrages.

M. Gélineau s’est aussi présenté aux élections provinciales en 2014 et 2012 pour Québec solidaire, en 2008 et 2007 pour les verts et en 1998 pour l’ADQ.

Le Nord-Côtier croit que le Parti vert n'a jamais été aussi pertinent. C’est l’urgence climatique et tout ce qui va avec. La réduction de la biodiversité et la transformation de l’économie nationale qu’il va falloir opérer de façon rapide qui amène très certainement des opportunités pour tous .

Selon lui, les gouvernements que nous avons là nous faisons du surplace. On a la tête enfoncée dans le pétrole .

Jacques Gélineau dit avoir l'intention de faire campagne en Basse-Côte-Nord avec son bateau.

Pour le moment, quatre candidats sont confirmés dans la circonscription : la députée sortante Marilène Gill pour le Bloc québécois, Dave Savard du Parti libéral du Canada, François Corriveau du Parti conservateur du Canada et maintenant Jacques Gélineau du Parti vert.

Le NPD n'a pas encore de candidat.