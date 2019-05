Le gouvernement de Doug Ford veut éliminer la carte Santé rouge et blanche

La ministre de la Santé, Christine Elliott, affirme qu'il est temps de forcer les Ontariens qui ont toujours une vieille carte Santé rouge et blanche à la remplacer par une carte verte avec photo.

Selon le ministère de la Santé, 400 000 cartes rouges et blanches sont toujours en circulation en Ontario.

Et ce, même si le gouvernement provincial avait annoncé en 1994 l'élimination de cette carte, jugée vulnérable à la fraude.

L'an dernier, par exemple, ServiceOntario a envoyé des avis à 27 000 Ontariens leur demandant de se procurer une carte avec photo.

Selon la ministre Elliott, il est temps de fixer une date ferme pour l'élimination de la carte rouge et blanche. Elle admet toutefois que la transition ne se fera pas du jour au lendemain.

Certains Ontariens gardent leur vieille carte en partie parce que personne ne les a obligés de s'en départir, dit-elle. Mais si on veut être de bons gestionnaires de l'argent des contribuables, il faut mettre fin au processus [de transition].

Fraude

Les autorités gouvernementales ont indiqué dans le passé que des Américains et d'autres non résidents de la province pourraient être en possession de cartes Santé rouges et blanches.

En 2013, l'ancien gouvernement libéral avait annoncé l'investissement de 15 millions de dollars pour accélérer le processus de transition vers la carte avec photo, un processus qui devait être complété en 2018.

À l'époque, les adresses d'environ 800 000 détenteurs de cartes rouges et blanches étaient périmées, alors que 144 000 de ces vieilles cartes n'étaient liées à aucune adresse. En d'autres mots, il était impossible de confirmer que leur détenteur vivait toujours en Ontario.