Le vote anticipé s’amorce à Terre-Neuve-et-Labrador

Il sera possible de voter entre 8 h et 20 h sur l'île de Terre-Neuve et sur la côte sud du Labrador, et entre 7 h 30 et 19 h 30 dans le reste du Labrador.

L’adresse du bureau de vote anticipé où l’électeur doit se présenter est indiquée sur la carte de l’électeur envoyée par la poste. Les électeurs peuvent aussi trouver où voter sur le site web d’Élections T.-N.-L.

À lire aussi : Les élections à Terre-Neuve-et-Labrador 2019



Selon Élections T.-N.-L., 147 bureaux de scrutin sont ouverts aujourd’hui. Les électeurs peuvent voter dans n’importe lequel des bureaux de scrutin dans leur circonscription.

Aucune carte d’identité n’est nécessaire pour des électeurs qui figurent déjà sur la liste des électeurs.

Ceux qui ne se sont pas inscrits pour voter peuvent toujours le faire, mais ils doivent présenter une carte d’identité indiquant leur nom et leur adresse actuelle. Ceux qui ne détiennent pas une telle carte peuvent aussi demander à un autre électeur de remplir une déclaration sur place qui affirme qu’ils habitent dans la circonscription.

Pour plus d’informations, les électeurs peuvent appeler Élections T.-N.-L. au 1 877 729-7987.

L’élection générale aura lieu le jeudi 16 mai, de 8 h à 20 h sur l'île de Terre-Neuve et sur la côte sud du Labrador, et de 7 h 30 à 19 h 30 dans le reste du Labrador.