Le commissaire aux langues officielles veut une nouvelle loi d'ici 2021

Il est devenu crucial, même impératif, selon lui, que le gouvernement fédéral dépose un projet de loi pour moderniser la Loi sur les langues officielles « d’ici 2021, au plus tard ».

Une loi modernisée, « actuelle, dynamique et robuste » forcera ces institutions à rentrer dans le rang et mettra fin à ces nombreuses lacunes qui persistent année après année, rappelle le commissaire.

Selon M. Théberge, « il existe un manque de clarté quant aux rôles et responsabilités des institutions en matière de langues officielles, ce qui les empêche de pleinement respecter leurs obligations ». De plus, dit-il, « la Loi ne fournit pas suffisamment d’outils ou de précisions pour engendrer une application cohérente et uniforme des droits et obligations qu’elle contient. »

FAITS SAILLANTS En 2018-2019, le Commissariat aux langues officielles a reçu un total de 1087 plaintes. 550 portaient sur les communications avec le public et la prestation des services (partie IV);

portaient sur les communications avec le public et la prestation des services (partie IV); 212 portaient sur la langue de travail (partie V);

portaient sur la langue de travail (partie V); 22 portaient sur la participation équitable des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise (partie VI);

portaient sur la participation équitable des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise (partie VI); 12 portaient sur la promotion du français et de l’anglais (partie VII);

portaient sur la promotion du français et de l’anglais (partie VII); 285 portaient sur les exigences linguistiques des postes (partie XI, article 91);

portaient sur les exigences linguistiques des postes (partie XI, article 91); 6 portaient sur les autres parties de la Loi (parties III et IX).

M. Théberge indique dans son rapport que les lacunes sont particulièrement importantes en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à l’interprétation de la partie IV de la Loi, qui porte sur les communications avec le public et la prestation des services. La moitié des plaintes reçues (50,6 %) touche cette partie de la Loi.

C’est dans la région de la capitale nationale (Ottawa-Gatineau) que l’on a enregistré le plus grand nombre de plaintes, soit 336. Le Québec (166 plaintes), la région de la Capitale-Nationale du Québec (156 plaintes), l’Ontario (153 plaintes) et le Nouveau-Brunswick (65 plaintes) font également partie de la liste des 5 régions où il y a eu le plus de plaintes.

Le rapport annuel comprend quatre recommandations visant à protéger les droits linguistiques des Canadiens et à favoriser la dualité linguistique dans l’ensemble du pays.

RECOMMANDATIONS Que le premier ministre dépose un projet de loi sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles d’ici 2021; Que le premier ministre clarifie les rôles et les responsabilités en matière de langues officielles au gouvernement fédéral, d’ici la fin de l’année financière 2019-2020; Que le ministre des Langues officielles, lorsqu’il conclut des ententes qui touchent directement les communautés de langue officielle en situation minoritaire, ajoute des clauses de consultation et des mécanismes de reddition de compte; Que le ministre des Langues officielles élabore et publie, d’ici juin 2020, un cadre de responsabilisation comprenant des mécanismes stricts d’évaluation des résultats des institutions fédérales qui jouent un rôle dans le plan d’action 2018-2023.

Raymond Théberge accompagne aussi son rapport annuel d’un document de positionnement sur la modernisation de la Loi. Ce document comprend 18 recommandations devant guider le gouvernement dans sa réécriture de la Loi sur les langues officielles.

La nouvelle loi, selon Raymond Théberge, devrait entre autres permettre à la Cour fédérale d’octroyer des dommages-intérêts pour toute violation à la Loi sur les langues officielles, et ce, sans exception. Le commissaire propose aussi l’ajout dans la Loi du pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires.