Négociations commerciales : la Chine affirme qu'elle respecte les promesses faites aux États-Unis

« La Chine a tenu ses promesses et cela n'a jamais changé », a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, après que plusieurs hauts responsables américains eurent accusé ces derniers jours Pékin d'être revenu sur des engagements pris auparavant lors des négociations.

Dimanche, le président américain Donald Trump a annoncé que des droits de douane supplémentaires imposés à 200 milliards de dollars de produits chinois allaient augmenter vendredi, passant de 10 % à 25 %.

Dès le lendemain, son négociateur en chef, Robert Lighthizer, disait avoir constaté « une érosion des engagements [pris] par la Chine » lors des discussions qui se sont tenues la semaine dernière à Pékin.

La Chine « essaie de revenir sur des éléments de langage qui avaient été clairement négociés », a déploré de son côté le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

En réponse, le porte-parole chinois a défendu l'attitude de Pékin. « Depuis plus d'un an, notre sincérité et notre bonne volonté pour promouvoir la négociation sont manifestes », a-t-il assuré.

Malgré l'entrée en vigueur imminente des nouvelles sanctions américaines, les négociations doivent reprendre dans la journée à Washington en présence du vice-premier ministre chinois Liu He.