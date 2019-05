Violent accident sur le boulevard Saint-Michel

Vers 21 h, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont reçu plusieurs appels au sujet d’un accident de voiture sur le boulevard Saint-Michel, au coin de la rue de Louvain.



Selon des informations obtenues auprès des témoins, un véhicule avec à son bord quatre personnes serait en cause. La voiture circulait à grande vitesse sur le boulevard et zigzaguait entre les voies.



C’est la collision avec un autre véhicule qui a causé une perte de contrôle. La voiture est allée terminer sa course contre un lampadaire. Les images de l’accident montrent le véhicule renversé et démoli par l'impact de la collision, le pare-chocs avant en morceaux.



L’accident a blessé sévèrement cinq personnes, mais on ne craint pas pour leur vie, a indiqué le SPVM.



Un périmètre autour de la scène a été établi afin de permettre aux enquêteurs de faire une reconstitution des événements.