Le Parti vert prêt à accueillir Wilson-Raybould et Philpott à bras ouverts

Après avoir ajouté un député à sa formation plus tôt cette semaine, la chef du Parti vert, Elizabeth May, espère toujours convaincre les ex-députées libérales Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, expulsées du caucus libéral dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, de se joindre à la formation pour les élections d'octobre prochain.