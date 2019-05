Raptors-76ers : pourquoi les partisans de Philadelphie sont-ils considérés comme des brutes?

Nous avons hâte de retourner à Philadelphie , a avoué l’entraîneur-chef des 76ers, Brett Brown, tout de suite après la cuisante défaite de 125-89 mardi soir.

Effectivement, les partisans de Philadelphie sont reconnus pour leur accueil glacial des équipes adverses.

Pourtant, les Raptors arrivent avec beaucoup de confiance.

Mais la dernière victoire était à domicile. Ce soir, l’ambiance ne sera pas aussi chaleureuse. La foule de Philadelphie est comme un joueur de plus, un joueur prêt à tout faire pour mettre les Raptors mal à l’aise.

Peu importe le métier, on soutient toutes les équipes

Le basketball est un sport unique où il n’y a aucune séparation entre les partisans et les joueurs. Les amateurs pourraient donc avoir un grand impact sur le résultat du match.

Pour comprendre, il suffit de regarder la fiche de Philadelphie à domicile cette saison (31 victoires, 10 défaites) comparée à leur résultat à l’étranger (20 victoires, 21 défaites).

Chaque équipe préfère jouer à domicile devant leurs partisans, mais parmi toutes les villes de la NBA, il y a une ambiance particulière à Philadelphie, la ville de l’amour fraternel .

On est né dans cette culture , explique Michael Cook, partisan des 76ers. Peu importe le métier, le sport, ça rassemble les gens. Qu'on soit cadre ou ouvrier, riche ou pauvre, on soutient toutes les équipes de Philadelphie sans exception.

Michael et son fils Dylan sont nés et ont grandi à Philadelphie. Ils adorent le sport et le duo a fait le voyage jusqu’à Toronto mardi dernier pour regarder le cinquième match de la série. Photo : Radio-Canada