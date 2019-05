La cigarette interdite sur les terrains des hôpitaux régionaux dès septembre

Les fumeurs devront s'adapter à de nouvelles règles à compter du 16 septembre. Il sera alors interdit de fumer sur les terrains des hôpitaux et de la majorité des autres établissements de santé et de services sociaux de la région.

Actuellement, il faut aller à plus de 9 mètres d'une entrée pour griller une cigarette.

Ces périmètres-là vont être enlevés et c'est maintenant 100 % des terrains de l'établissement qui vont être sans fumée , précise la directrice des programmes en santé mentale et en dépendance au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), Julie Lavoie.

En interdisant de fumer sur ses terrains, le CIUSSS souhaite réduire les méfaits du tabac et favoriser des choix santé pour la clientèle et ses employés. Il applique immédiatement une mesure qui sera imposée partout dans la province dans deux ans. Certaines personnes approuvent la décision, d’autres estiment que les nouvelles restrictions sont exagérées.

Le Groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale région 02 craint l’impact de la nouvelle mesure.

Je pense, oui, à ma clientèle, mais je pense aussi à la clientèle dans d'autres établissements de santé puis les CHSLD, il y en a qui sont en chaise roulante, il y en a qui sont en béquilles. Ils vont faire quoi? Tu ne peux pas aller fumer dans la rue , mentionne la directrice générale de l’organisme, Pauline Cyr.

Le CIUSSS réplique que certaines personnes qui vivent des difficultés particulières seront accompagnées pour aller fumer. La clientèle régulière devra se rendre sur les trottoirs comme c’est déjà le cas dans les écoles secondaires.

Il va y avoir des endroits désignés à l'extérieur du terrain des établissements, donc avec un affichage. Il va quand même y avoir des cendriers installés à des endroits stratégiques. Julie Lavoie, directrice des programmes en santé mentale et en dépendance, CIUSSS

Dans les CHSLD, les gens pourront continuer de fumer aux mêmes endroits qu'actuellement, tant la cigarette que le cannabis.

C'est normal, c'est des milieux de vie pour ces personnes-là. Les clientèles qui sont dans les CHSLD vont pouvoir aller fumer à l'extérieur également , précise Julie Lavoie.

Les cégeps et universités sont aussi forcés par Québec d'adopter des politiques sur le tabagisme.

L'Université du Québec à Chicoutimi deviendra ainsi un campus sans fumée d'ici quelques années. Au Cégep de Jonquière et à celui de Chicoutimi, on maintiendra l'autorisation de fumer sur le terrain, mais toujours à plus de 9 mètres des portes d'accès.

D’après le reportage de Gilles Munger