Un cas de rougeole confirmé dans les régions de York et Niagara

Les Services de santé publique et d'urgence de la région de Niagara enquêtent sur un cas de rougeole confirmé en laboratoire.

Un résident de la région a contracté l'infection pendant un voyage à l'extérieur du Canada.

Toute personne s’étant rendue aux endroits suivants et aux heures indiquées est susceptible d’avoir été exposée à la rougeole : Le 28 avril - Sur le vol direct PR-118 de Philippine Airlines au départ de Manille à 16 h 55 et arrivé à l'Aéroport international Pearson de Toronto au terminal 3 entre 20 h et 23 h.

Le 1er mai - Au restaurant Eastern Chinese, au 1 Stone Mason Dr. à Markham entre 17 h et 19 h 30.

Le 2 mai - Au dépanneur du Petro-Canada au 9249 Ninth Line à Markham entre 21 h et 23 h.

Le 3 mai - À la salle d'urgence de l’Hôpital de Welland au 65 rue Third à Welland entre 19 h et 3 h 30 le lendemain matin.

Les autorités demandent aux personnes qui se sont rendues dans ces endroits de surveiller les signes de symptômes du virus jusqu'au 23 mai et de s'assurer que leurs vaccins sont à jour.

Les symptômes de la rougeole peuvent comprendre de la forte fièvre, de la toux, des écoulements nasaux, des yeux douloureux ou une sensibilité à la lumière, de petites taches dans la bouche ou la gorge et une éruption rouge sur le visage ou le corps , a déclaré le Dr Karim Kurji, médecin hygiéniste de la région York.

Il conseille à toute personne présentant des symptômes de consulter un professionnel de la santé le plus tôt possible et d'aviser à l'avance son établissement de soins de santé afin de réduire le risque de transmission du virus.

Les services de santé tiennent à préciser que les personnes qui ne se sont pas rendues dans les lieux mentionnés ci-haut, et pendant les périodes indiquées, ne sont pas à risque d’avoir été exposées au virus.