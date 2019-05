Des enseignants manitobains remettent leurs recommandations pour réformer l'éducation

La présidente des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba, Valérie Rémillard, a parlé de l'importance d'avoir une limite quant au nombre d'élèves par classe. Même son de cloche du côté de la Société des enseignants manitobains (MTS). Le syndicat voudrait rétablir le plafond sur le nombre d'élèves maximum par salle de classe.

Sous les néo-démocrates, les classes de la maternelle à la troisième année devaient avoir un nombre maximal de 20 élèves. Cette réforme avait été annulée par le gouvernement de Brian Pallister, qui jugeait qu’elle n’était pas efficace.

Le programme n’a pas été mis en place assez longtemps pour qu’on sache s’il fonctionnait, mais comme enseignante je peux dire que moins on a d’élèves par classe, plus on peut accorder de temps par élève , soutient Valérie Rémillard.

L’insécurité alimentaire est un élément qui inquiète également les enseignants. La MTS Société des enseignants manitobains invite la province à établir un programme de repas dans toutes les écoles manitobaines, de la maternelle à la douzième année.

Ça ne va pas régler le problème de pauvreté, mais mettre en place des petits déjeuners ça pourrait au moins aider les élèves qui arrivent le ventre vide. Ils pourraient être comme les autres et se concentrer sur ce qu’ils doivent apprendre , souligne Valérie Rémillard.

Des enjeux francophones

Valérie Rémillard déclare que les recommandations qui touchent l’enseignement en français lui tiennent à coeur. Elle en souligne trois :

le gouvernement Pallister doit s’assurer du recrutement et de la rétention des enseignants francophones et embaucher plus de personnel bilingue dans les écoles d’immersion;

la province doit aussi être certaine que les ressources nécessaires sont attribuées aux écoles d’immersion et francophones pour garantir la qualité de l’enseignement et le succès des élèves;

les programmes francophones devraient être produits en français, et non traduits de l’anglais vers le français.

On dit que traduire, c'est trahir, on perd l’essence de ce qui pourrait être enseigné. Valérie Rémillard

La gestionnaire de la Coalition francophone de la petite enfance Joanne Colliou arrive à un constant similaire. Elle mentionne que les communautés francophone et anglophone sont culturellement différentes.

« Même les anglophones ne voudraient pas qu’on traduise le français pour eux. Quand on traduit [des documents] de l’anglais, on oublie toute la culture », lance-t-elle.

Joanne Colliou invite aussi à faire davantage de publicité et de recrutement de francophones au Manitoba.

« Le fait qu’il n’y ait qu’une seule université francophone dans l’Ouest du pays c'est un grand problème, parce qu’on ne voit pas l’importance du français dans les autres provinces. On est toujours en train de recruter au Québec », dit-elle.