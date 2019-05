La maison où Louis Hémon a habité sera déménagée

Après avoir essuyé un premier refus, voilà que la direction du Musée Louis-Hémon pourra finalement déménager ses installations.

Le ministère de la Culture accepte finalement que la maison Samuel-Bédard où a habité l’écrivain Louis Hémon, soit déménagée tout près de l'église.

L'intérieur de la maison Samuel-Bédard, construite en 1903 Photo : Radio-Canada

La direction du musée doit maintenant mettre la main sur des subventions pour concrétiser son projet de plus de 4 millions de dollars.

Oui, je suis heureuse, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On est confiants, évidemment, que ce beau projet-là se réalise et que nos efforts portent fruit , mentionne la directrice générale du Musée Louis-Hémon, Guylaine Perron.

La semaine prochaine, le ministère de la Culture fera connaître ses conditions pour s'assurer que l'intégrité du bâtiment soit respectée.

Le garage de la maison Samuel-Bédard. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Trahison

Le fondateur du Musée Louis-Hémon parle d'une trahison à l'endroit de l'écrivain, de ses successeurs et de tous ceux qui ont participé à la création du musée sur le site actuel.

Trahison au site, au lieu, qui est un haut lieu de mémoire, car c'est sur ce site que Louis Hémon s'est inspiré pour écrire un chef-d'œuvre , mentionne Gilbert Lévesque.

Il rappelle que Louis Hémon n’a jamais été le bienvenu au village.

Je suis désolé, mais c'est une interprétation gratuite, fort désagréable et inadmissible. Gilbert Lévesque, fondateur du Musée Louis-Hémon

Pour la direction, il en va de la pérennité du musée. Selon elle, son emplacement attire moins de visiteurs qu'espéré et l'entretien des infrastructures actuelles est coûteux.

Vous voyez le magnifique espace qui fait face à la rivière et au lac Saint-Jean. On pense qu'on va devenir un village qui sera très fréquenté à cause de l'originalité de son concept , souligne Guylaine Perron.

Le déménagement du Musée Louis-Hémon dans l'église s'inscrit dans un projet de plus de 10 millions de dollars.

Jugé dangereux, l'hôtel de ville sera démoli et laissera place à une nouvelle caserne.

L'ancienne école Hélène-Laliberté laissée vacante depuis 10 ans sera démolie pour faire place à l'Espace Péribonka. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Un nouvel édifice municipal abritant une bibliothèque sera construit à côté de l'église.

La Municipalité attendait ce feu vert pour aller de l'avant.