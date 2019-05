Le directeur photo Pierre Mignot recevra le prix Hommage de Québec Cinéma

Le nom de Pierre Mignot figure depuis 1974 au générique de quelque 130 films de fiction et documentaires tournés au Québec, mais aussi à Hollywood surtout avec Robert Altman. On lui doit notamment les images de J.A. Martin photographe, Cordélia et Mario, de Jean Beaudin, Anne Trister et À corps perdu, de Léa Pool, ou Ma vie en cinémascope, de Denise Filiatrault.

Pierre Mignot avait déjà reçu trois Jutra pour sa maîtrise de la lumière dans Le Papillon bleu, C.R.A.Z.Y. et Un dimanche à Kigali. Il avait aussi reçu en 2007 le prix Albert-Tessier du gouvernement du Québec.

Remarqué par le réalisateur américain Robert Altman pour son travail dans J.A. Martin photographe (1976), il avait connu une carrière à Hollywood, surtout dans les années 1980. Il a notamment été directeur photo pour quelques films d'Altman – Come Back to the 5 & Dime Jimmy Dean, Jimmy Dean (1982), Prêt-à-porter (1994) –, ce qui ne l'empêchait pas de faire l'aller-retour pour tourner avec les cinéastes du Québec.

L'estimé directeur photo enseigne aussi à l’Institut national de l’image et du son (INIS).

Le récipiendaire de l'Iris Hommage 2019 a été sélectionné à la suite de la « recommandation unanime » du Comité de représentation professionnelle de Québec Cinéma, indique l'organisme dans un communiqué. « Par son expertise, son talent, et sa vision, ce génie du cadrage a activement participé au rayonnement du cinéma québécois à travers le monde. »