Des autobus aux couleurs d'une campagne de sensibilisation sur le port du hijab à Regina

Le slogan mis de l'avant est Mon choix, ma fierté, ma force .

L'initiative de ces femmes musulmanes vise à lutter contre les préjugés et les malentendus qui entourent le voile recouvrant les cheveux, les oreilles et le cou, tout en laissant le visage découvert.

Maya Dabo, membre du ICNA à Regina, souhaite que cette campagne pique la curiosité de la population et l’incite à s’intéresser davantage à ce que représente le hijab.

On pense que les femmes musulmanes qui portent le hijab sont oppressées et forcées de le faire. Or, c’est un geste choisi et très personnel.

Maya Dabo, membre du Cercle islamique d'Amérique du Nord à Regina