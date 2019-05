Faut-il partir ou rester après des inondations? Les leçons du New Jersey

Après un désastre naturel, la question s'impose souvent : doit-on reconstruire les résidences endommagées ou déplacer leurs propriétaires? Au New Jersey, plus de 700 maisons ont été rachetées par l'État après le passage de l'ouragan Sandy, en 2012. Voici quelques leçons qui ont été retenues de cette expérience.

1) L’incitatif financier, un élément incontournable

Par l'intermédiaire de son programme, appelé Blue Acres, l’État du New Jersey offre, notamment à l’aide de fonds fédéraux, de racheter certaines résidences endommagées par Sandy ou situées en zones inondables. Le montant offert équivaut à la valeur de la résidence avant le passage de l’ouragan.

Au cours des dernières années, les propriétaires de plus de 700 maisons dans l’État en ont bénéficié.

Les maisons autrefois situées sur ces terrains ont été achetées, puis détruites par le gouvernement du New Jersey. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier Auclair

Stacy Hofmann, qui travaille pour le comté de Woodbridge, où plus de 150 maisons ont été rachetées, juge que d’imposer une limite aux compensations aurait nuit à l'efficacité de ce programme, qui fonctionne de façon volontaire.

Si les offres avaient été moins élevées, moins de gens auraient profité de cette occasion et ça aurait compromis le succès de notre programme. Stacy Hofmann, comté de Woodbridge

Pour les propriétaires dont l’hypothèque est élevée, l’État propose de négocier l’effacement de leur dette auprès de la banque. Une offre que certains ont acceptée, mais que d’autres comme Debbie Papierz, qui vit toujours à Woodbridge, ont refusée.

Debbie Papierz n'a pas accepté l'offre du gouvernement du New Jersey. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

« Ça m’aurait laissé avec rien du tout », lance-t-elle, évoquant la difficulté de faire une mise de fonds sur l’achat d’une prochaine maison. Cette résidente, qui aurait aimé quitter la zone inondable, a préféré rehausser le niveau de sa maison, avec l’aide financière obtenue de ses assurances.

2) Obtenir l’aval de la communauté

Une maison démolie après avoir été achetée par l'État du New Jersey. Photo : Gracieuseté du Comté de Woodbridge.

Une fois une maison achetée par le gouvernement du New Jersey, elle est détruite. Les terrains vacants sont ensuite transformés en zone naturelle qui permettra de mieux absorber l’eau et de protéger le reste de la communauté en cas d’inondations.

Ces terrains vacants sont transformés en zone naturelle permettant d'absorber l'eau en cas d'inondations. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Pour que cette transformation fonctionne, il faut donc qu’un groupe de propriétaires acceptent l’offre de rachat.

À Woodbridge, l’ex-résidente Monique Coleman, qui tenait à quitter la zone inondable dans laquelle elle vivait, a travaillé pendant plusieurs mois à convaincre certains de ses voisins d’accepter la proposition du gouvernement, en organisant notamment des séances de porte-à-porte.

« Je pense que, comme la discussion se faisait de voisin à voisin, cela a aidé, puisque nous étions tous dans le même bateau », explique-t-elle, persuadée que cette approche a été plus efficace que si les efforts pour convaincre les propriétaires étaient venus des autorités municipales ou étatiques.

Monique Coleman a vendu sa maison à l'État du New Jersey il y a quelques années. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Le programme Blue Acres en chiffres : 735 familles ont accepté l’offre de l’État

593 démolitions ont eu lieu

150 millions de dollars ont été dépensés pour acquérir des maisons

3) S’armer de patience

Près de sept ans après le passage de l’ouragan Sandy, le programme Blue Acres est toujours en cours.

À Woodbridge par exemple, une trentaine de maisons ont récemment été achetées et seront éventuellement détruites par les autorités.

Cette maison rachetée par l'État du New Jersey sera bientôt détruite. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Face à une décision aussi déchirante que celle de quitter sa demeure, Monique Coleman croit que permettre aux citoyens d’avoir le temps de réfléchir n’est pas un luxe.

Les gens qui ont rejoint le programme dans la deuxième ou la troisième vague ont apprécié le fait qu’ils n’étaient pas forcés de le faire. Monique Coleman, ancienne résidente de Woodbridge

Si le programme a permis l’achat de centaines de résidences situées dans 16 municipalités, il ne s’est toujours pas imposé dans certaines communautés qui ont pourtant été durement touchées par le passage de Sandy.

Des villes craignent ainsi que des départs de citoyens se traduisent par des pertes fiscales, et certains citoyens ne veulent tout simplement pas quitter leur quartier.

Une ville côtière du New Jersey Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

« On ne peut pas tout acheter et s’attendre à ce que nous n’ayons plus de maisons et d’entreprises », affirme par exemple Joe Mangino, qui vit près de l’océan Atlantique, dans le sud de l’État. Après le passage de Sandy, ce citoyen a plutôt eu recours à un programme gouvernemental pour surélever sa maison.

« Il faut trouver un équilibre », ajoute-t-il.

Au New Jersey, bien que des gestes concrets aient été posés ces dernières années, les discussions ne sont toujours pas terminées.