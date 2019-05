L'UQAR perd son guichet automatique Desjardins

Le coordonnateur général de l'AGECAR, Étienne Gariépy-Girouard, est déçu que cette décision ait été prise sans qu'il n'y ait eu de discussions avec l'association pour connaître les besoins des étudiants.

Il affirme que l'absence d'un guichet automatique a des impacts sur des petits commerces gérés par des étudiants à l'intérieur de l'Université. Par exemple, le bar universitaire Le Baromètre n’avait pas de terminal pour permettre aux étudiants de payer avec une carte de débit ou de crédit avant cette annonce.

De plus, Étienne Gariépy-Girouard cite un sondage mené par l'association étudiante, qui montre que la présence d'un guichet automatique est un besoin pour la communauté universitaire.

On considère qu’il était assez utilisé et que c’était un besoin. Ça a ressorti dans les sondages qu'on a fait passer aux étudiants que c'était un besoin. Étienne Gariépy-Girouard, coordonnateur général de l’AGECAR

Il ajoute que même si le complexe sportif est près de l’UQAR, il s’agit d’une option moins accessible pour les étudiants, notamment en raison des heures d’ouverture.

Une note indique aux étudiants de l'UQAR qu'il n'y a plus de guichet automatique sur le campus de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

Un guichet peu utilisé

La Caisse Desjardins de Rimouski rétorque que le guichet de l’UQAR était le moins utilisé sur le territoire de la ville.

La coopérative dit aussi que le complexe sportif est situé suffisamment près de l’Université pour que les étudiants puissent s’y rendre à pied.

La directrice capital humain et communication à la Caisse Desjardins de Rimouski, Annie Thivierge, affirme que le guichet a été déplacé pour le rendre plus accessible à un plus grand nombre de personnes, notamment les résidents des nouveaux développements.

On sait que c'est un quartier en forte croissance. Il y a beaucoup plus de membres qui ont des besoins maintenant dans ce secteur-là de la ville, ce qui n'était pas le cas quand on avait mis en place le réseau de guichets à l'époque. Annie Thivierge, directrice capital humain et communication à la Caisse Desjardins de Rimouski

Au cours de la dernière année, trois autres guichets ont été déplacés par la Caisse de Rimouski, soit en raison de l'achalandage ou pour corriger des problèmes liés à la sécurité ou au manque de stationnement.

Celui qui se trouvait à l’intersection de l’avenue de la Cathédrale et de la 2e rue a aussi été déplacé vers le complexe sportif, qui compte donc deux guichets automatiques.

Les guichets des Halles Saint-Germain et de Pointe-au-Père ont aussi changé d’emplacement.

Les étudiants cherchent des alternatives

L'AGECAR avait envisagé l'achat ou la location d'une machine ATM privée, mais a écarté cette option parce qu'elle est trop chère. L'association tente de voir si une entente avec une autre institution financière est possible.

Oui, on le déplore, mais on reste toujours en action par rapport à ça et il y a des solutions qu'on envisage pour le régler. Si ce n'est pas Desjardins, ça pourrait être autre chose , soutient Étienne Gariépy-Girouard.

Depuis l'annonce, Le Baromètre s'est doté de machines pour permettre les paiements par cartes.