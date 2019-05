Crise des opioïdes : les mesures se font attendre, selon des conseillers municipaux

« C’est une situation tragique », estime le conseiller municipal Michael Walter, qui a répété plusieurs fois sa frustration lors d’une réunion d'un comité des services communautaires rassemblé à l'hôtel de ville, mercredi.

« Il faut qu’on nous dise quoi faire lors de la prochaine mise à jour afin d’être plus réactifs, dit-il. Faut-il plus d’argent de la part de la Ville? De meilleurs programmes de traitements de la part de la province? »

Le conseiller municipal Mohinder Banga est du même avis. « En fait-on assez ? », a-t-il lancé au comité des services communautaires.

Une légère baisse a la fin de 2018

C'est donc mercredi que la Municipalité et Services de santé Alberta ont présenté leur rapport du dernier trimestre 2018 sur la crise des opioïdes.

L’année dernière, 746 personnes sont mortes à la suite d'une utilisation d’opioïdes. Le fentanyl a fait moins de victimes durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre, par rapport aux mois de juillet, d'août et de septembre. Le rapport mentionne 159 personnes, contre 180, précédemment.

À Edmonton, le quartier le plus touché par la crise des opioïdes est Eastwood, au nord-est du centre-ville, suivi d'Abbottsfield et de Woodcroft West.

Pour mieux encadrer la consommation, trois centres d’injection supervisée ont ouvert leurs portes à Edmonton au courant de 2018. Ils ont reçu 29 298 visites depuis. C’est 22 624 de moins que les établissements de Calgary.

Calgary enregistre le plus de cas

La capitale économique albertaine reste en effet la ville comptant le plus de morts liés au fentanyl. À la fin de 2018, presque une victime sur deux dans la province se trouvait à Calgary.

Le nombre de traitements administrés est en augmentation en Alberta. De 4200 en 2014-2015, il est passé à plus de 8400. La méthadone et le naloxone sont, dans ces cas, utilisés pour accompagner le sevrage et diminuer l’état de manque.

Chris Sikora, professeur à l’Université de l’Alberta et conseiller à Services de santé Alberta, remarque une hausse des surdoses liées au fentanyl depuis trois ans. « Les chiffres sont encore très élevés en Alberta », affirme-t-il.

Une question de temps?

La priorité, selon le conseiller municipal Michael Walters, doit être de protéger les jeunes populations. « Nous n’avons pas assez agi. Il faut que le gouvernement mette plus d’argent pour écarter les jeunes de la drogue. »

Le conseiller municipal Michael Walters veut plus de solutions et de mesures dans la crise des opioïdes. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

La sortie de crise serait du côté de l'éducation, dans une crise de santé publique, comme l'a rappelé mercredi Dan Jones, inspecteur de la police d’Edmonton.

« On a affaire à des personnes qui souffrent de traumatismes et de problèmes de santé mentale », a-t-il dit. « La police n’a pas la solution, mais doit faire partie de la solution. »

Selon lui, il y a eu plusieurs conférences pour trouver des solutions à la crise des opioïdes au Canada. « Voir des changements, ce sera avant tout une question de temps », a-t-il conclu.