L'impossible équilibre du prochain conseil des ministres de l'Île-du-Prince-Édouard

ANALYSE - Former un conseil des ministres est toujours un exercice complexe. Il faut tenir compte des compétences et des préférences des députés qui sont ministrables. Il faut aussi trouver un certain équilibre dans la représentation des régions et, de plus en plus, dans la représentation des genres.

C'est donc un défi de taille qui attend Dennis King, jeudi.

Le premier ministre désigné de l'Île-du-Prince-Édouard prendra officiellement les rênes d'un gouvernement minoritaire, le premier dans l'histoire récente de la province.

Les progressistes-conservateurs ont 12 des 27 sièges à l'Assemblée législative.

Ce ne sera pas une tâche facile pour Dennis King , affirme le politologue Don Desserud, de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Il va devoir accepter le fait qu'il n'aura pas, d'aucune façon, un conseil des ministres représentatif de la province. Ses options sont limitées.

Il s'agit beaucoup moins de choisir les gens en fonction de leurs compétences que de la place qu'ils occupent sur la carte de la province. Don Desserud, politologue à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

S'il a d'abord envisagé de nommer des ministres provenant des banquettes de l'opposition dans le but d'équilibrer davantage son cabinet, Dennis King semble avoir renoncé à l'idée après que le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker, a émis des réserves.

Il faut dire qu'en partageant le pouvoir, l'opposition aurait aussi partagé le bilan du gouvernement. Ç'aurait été d'autant plus difficile pour des ministres verts ou libéraux de se dissocier par la suite des progressistes-conservateurs, selon Don Desserud.

La carte des résultats des élections provinciales de 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

À moins qu'il ne sorte un lapin de son chapeau, le 33e premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard devra donc composer une équipe ministérielle avec la députation que les électeurs lui ont donnée, le 23 avril. Dans ces conditions, il lui sera impossible d'atteindre cet équilibre dans la représentation des régions et des genres qu'on retrouve à Ottawa et dans d'autres provinces.

D'une part, le caucus progressiste-conservateur ne compte qu'une seule femme. Darlene Compton est une femme d'affaires et une parlementaire d'expérience. Elle héritera fort probablement d'un ministère important. Mais pour ce qui est de la parité hommes-femmes, il s'agit d'un net recul par rapport au gouvernement libéral sortant, qui était lui-même très loin du compte.

D'autre part, le nouveau gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard n'a aucune représentation à Charlottetown ni à Summerside, les deux centres urbains où vit plus du tiers de la population de la province. La majorité de ses députés viennent des régions essentiellement rurales du centre et de l'est de l'île.

Dennis King a aussi une dette de gratitude envers les députés qui ont appuyé sa candidature à la direction du parti, il y a quelques mois à peine. Il serait donc étonnant de ne pas voir Sidney MacEwan et Steven Myers accéder au conseil des ministres, quitte à faire pencher la balance en faveur de l'est de la province.

Le chef progressiste-conservateur Dennis King entouré des candidats Mary Ellen McInnis, Steven Myers, Sidney MacEwan, Darlene Compton et Cory Deagle. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Il serait tout aussi étonnant qu'aucun maroquin ne soit confié à Ernie Hudson, le seul élu progressiste-conservateur à l'ouest du pont de la Confédération.

Le dernier cabinet libéral comptait 11 ministres, soit le maximum permis par la loi. Avec une douzaine de députés, les progressistes-conservateurs pourraient être forcés de regrouper certains portefeuilles. Une telle décision ne serait toutefois pas sans conséquence pour le gouvernement, prévient Don Desserud.

Lorsqu'un ministre est responsable de deux ou trois portefeuilles à la fois, inévitablement, il finit par négliger un de ses portefeuilles et c'est là que les problèmes commencent. Don Desserud, politologue à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Unilingue anglophone, Dennis King pourrait aussi être tenté de déléguer à un de ses ministres la responsabilité des Affaires acadiennes et francophones, une tâche que s'étaient réservés ses prédécesseurs Wade MacLauchlan et Robert Ghiz, tous deux bilingues. Parmi les députés progressistes-conservateurs, Brad Trivers serait le seul interlocuteur capable d'échanger avec la minorité dans sa langue.

Le politologue Don Desserud s'attend à qu'une élection complémentaire qui doit avoir lieu d'ici la mi-juillet dans la circonscription de Charlottetown-Hillsborough Park soit chaudement disputée . Le scrutin du 23 avril a été annulé dans cette circonscription à la suite du décès tragique du candidat vert Josh Underhay.

L'enjeu est grand pour tous les partis politiques, mais en particulier pour le parti au pouvoir, affirme le politologue de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Les progressistes-conservateurs pourraient faire d'une pierre deux coups , dit-il, en faisant élire une femme, Sarah Stewart-Clark, dans une circonscription urbaine. Ça réglerait plusieurs de leurs problèmes , observe-t-il.

En campagne électorale, Dennis King s'est engagé à faire de la politique différemment. Le nouveau premier ministre pourrait toujours surprendre, selon Don Desserud. Et pour preuve : son assermentation aura lieu à Georgetown, son village natal dans l'est de la province, et non à Fanningbank, la résidence vice-royale officielle à Charlottetown, comme le veut la tradition.