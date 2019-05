Risques d'inondations élevés, prévient la Ville de Rouyn-Noranda

Un bulletin spécial d'Environnement Canada anticipe des précipitations de 20 à 40 mm d'ici samedi et en raison des niveaux actuels à Cléricy, la Ville de Rouyn-Noranda redoute un gonflement des lacs Bruyère, Beauchastel, Montbeillard, Opasatica, de même que du niveau de la rivière Kinojévis.

Le directeur du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la municipalité, Stephen Valade, précise que les mesures indiquent qu'il manque encore 40 cm pour atteindre les seuils de 2013, mais avec la pluie annoncée et la fonte de la neige qui s'accélère, les mesures préventives se mettent en place.

Sur le terrain, une quarantaine d'employés sont impliqués. Une vingtaine de pompiers sont en rotation de jour et de soir, d'autres départements dont les travaux publics sont impliqués et l'inspection municipale qui nous aide pour le recensement. Le tout s'est amorcé mercredi après-midi pour recenser les maisons et identifier les situations particulières , a indiqué M. Valade.

Depuis deux semaines déjà, plus de 2000 sacs de sable ont été livrés ou installés dans différents secteurs. Des digues ont aussi été installées. Le rang Lavigne a été rehaussé de 40 cm, mais ce ne sera pas suffisant si l'eau monte encore. Déjà, la circulation s'effectue en alternance et sous escorte pour le rang Lavigne et le chemin du lac Beauchastel, mais ces voies de circulation pourraient bien être fermées complètement selon l'évolution de la situation.

Eau non potable

En raison des débordements, la Ville de Rouyn-Noranda prévient les citoyens dont les puits sont inondés de cesser de boire l'eau. Lorsque les puits sont ainsi submergés, l'eau n'est plus considérée comme potable.

Il est recommandé de faire bouillir l'eau au moins une minute, à gros bouillons, avant de la consommer.

La rivière Harricana à Amos lors du printemps 2019 Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Ailleurs en Abitibi-Témiscamingue

La Sécurité publique en Abitibi-Témiscamingue garde par ailleurs un oeil sur le Témiscamingue, Amos, Duparquet, Rapide-Danseur et Villemontel.